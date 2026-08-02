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Quem é Lula, candidato à reeleição para presidente da República em 2026

Eleito para o terceiro mandato em 2022, o metalúrgico disputa novo pleito para permanecer por mais um mandato à frente do Governo do Brasil.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
02 de Agosto de 2026 - 14:10 (Atualizado às 14:11)
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Legenda: Em 2026, Lula chega à nona disputa em eleições.
Foto: Ricardo Stuckert/PR.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva é, também, candidato à reeleição do cargo pelo Partido dos Trabalhadores (PT) nas eleições de 2026.

Lula foi um dos idealizadores de seu partido, ainda na década de 1980. Ele exerceu um mandato como deputado federal em São Paulo no início de sua carreira política e, também, três mandatos como chefe do Executivo, entre 2003 e 2010 e entre 2023 e 2026.

O candidato é natural de Garanhuns, interior de Pernambuco, e é filho de dois lavradores. Ele se tornou presidente do Sindicato de Metalúrgicos de São Bernardo do Campo e Diadema aos 30 anos, combustível para sua entrada na política.

Partido político e número

Luiz Inácio Lula da Silva tem 80 anos e é fundador do PT. O número de Lula na urna é 13. Esta é a 9ª eleição que disputa.

Cargos Públicos

O candidato perdeu quatro eleições gerais antes de ser eleito para o Executivo pela primeira vez, sendo derrotado três vezes na disputa para presidente da República, uma por Fernando Collor e duas por Fernando Henrique Cardoso (FHC), e uma vez ao concorrer para governador de São Paulo, em 1982.

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Seus mandatos foram marcados pelo lançamento do programa Bolsa Família, controle da inflação e relações diplomáticas com os demais países, em especial os do Mercosul. A integração da nação ao BRIC, ainda sem a participação da África do Sul, ocorreu durante o segundo governo do petista.

O metalúrgico foi preso em 2018 por corrupção passiva e lavagem de dinheiro pela Operação Lava Jato. Ele negou as acusações. Em 2019, os processos foram anulados pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Nas últimas eleições, Lula voltou a disputar à Presidência e ganhou em segundo turno, com 50,90% dos votos válidos.

Vice

A chapa de Lula tem como candidato a vice, novamente, o político Geraldo Alckmin (PSB). No primeiro mandato, além de vice-presidente, ele também assumiu o Ministério de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC).

Propostas e plano de governo

O plano de governo de Lula deve ser divulgado até o dia 16 de agosto, período em que se inicia a campanha eleitoral. O PontoPoder atualizará este material quando a propostas forem oficializadas.

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