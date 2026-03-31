Lula anuncia que Alckmin será candidato a vice-presidente na chapa à reeleição em 2026

Na manhã desta terça-feira (31), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) confirmou Geraldo Alckmin (PSB) como o candidato à vice-presidente pela chapa do petista, mesmo cargo que já ocupa neste mandato.

A declaração foi feita no Palácio do Planalto, durante a formalização da saída do vice-presidente de suas funções como chefe do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio (MDIC).

O companheiro Alckmin, que vai ter que deixar o MDIC. Ele vai ter que deixar, porque ele será candidato a vice-presidente da República outra vez. Lula Presidente da República

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O evento em questão se trata de uma reunião ministerial, onde pelo menos 14 ministros do governo devem ser exonerados de seus cargos. Essas figuras políticas devem se candidatar às eleições gerais e, por isso, precisam deixar de exercer suas atividades governamentais.

Um desses políticos é Camilo Santana (PT), senador cearense e ex-chefe do Ministério da Educação (MEC). O ex-ministro já havia anunciado sua saída do órgão em fevereiro e, segundo ele, deve ajudar a coordenar a chapa de reeleição do atual governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT).

*Estagiária sob supervisão da jornalista Jéssica Welma.