Camilo anuncia que vai deixar o MEC em abril para ajudar na reeleição de Elmano e Lula no Ceará

O ministro da educação, Camilo Santana (PT), declarou, nesta terça-feira (3), que se desincompatibilizará do cargo no MEC em abril para priorizar as eleições neste ano. O objetivo, segundo ele, é cuidar das reeleições de Elmano de Freitas e Lula no Ceará.

A minha ideia é me desincompatibilizar a partir do início de abril e me dedicar a ajudar na reeleição do governador Elmano no Ceará que está bem e ajudar também na reeleição do presidente Lula Camilo Santana Ministro da Educação

A declaração do petista foi dada à CNN Brasil.

E meio à especulações de que poderia disputar novamente o cargo de governador, Camilo voltou as atenções para Elmano destacando que haverá uma "série de entregas importante em 2026" que alavancará a candidatura à reeleição do governador.

Reforçando o apoio, Camilo declarou que o aliado vai crescer nas pesquisas e que a reeleição é uma "comparação" do que foi prometido e do que foi entregue.

Disputa

A expectativa é que o governador Elmano de Freitas enfrente o ex-ministro Ciro Gomes (PSDB) no pleito de outubro. Ciro é um dos principais críticos do PT e do governo Lula, e está unindo partidos de centro-direita para tentar voltar a governar o Ceará.