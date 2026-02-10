Elmano diz que terá Cid Gomes e Camilo Santana na coordenação de campanha

O governador Elmano de Freitas (PT) disse que terá o senador Cid Gomes (PSB) e o ministro da Educação, Camilo Santana (PT), na coordenação de sua campanha à reeleição neste ano. A fala foi feita durante uma coletiva de imprensa no município de Missão Velha, na região do Cariri, na segunda-feira (9).

Questionado quanto às especulações de que Camilo poderia se candidatar às eleições governamentais de 2026 no lugar do atual governador, Elmano enfatizou que será ele o político a disputar este pleito eleitoral pelo Partido dos Trabalhadores (PT). Além disso, declarou que o ministro, bem como Cid, coordenarão sua campanha.

Rapaz, eu acho que vou ter a melhor coordenação de campanha que o Ceará já viu: Cid e Camilo. Já pensou? Um candidato com as entregas que nós temos, tendo Cid e Camilo coordenando a nossa campanha, com esse projeto político que temos de deputados, vereadores? Eu não tenho nenhuma dúvida, nós vamos para a eleição [...] para dizer o que nós fizemos, nós entregamos. Elmano de Freitas Governador do Ceará

Por vezes, o chefe do Estado destacou os nomes dos aliados, que também são ex-governadores do Ceará, referenciando as obras e as entregas que somaram juntos durante seus mandatos.

Ele ainda voltou a reforçar que "tem muita coisa para ser entregue" durante este ano final de governo e, sem citar nomes, alfinetou a oposição e sinalizou que o mote de sua campanha à reeleição terá foco na relação com Cid, Camilo e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Nós vamos comparar com quem vai debater conosco. [...] Quantas escolas quem está disputando contra nós fez? Quantos hospitais? Quem fez mais hospitais, eles ou Cid, Camilo e Elmano? Quem fez mais escolas, eles ou Cid, Camilo e Elmano, com Lula? Quem fez mais estradas, eles ou Cid, Camilo e Elmano, com Lula? Vai ficar bem facinho da gente comparar. Elmano de Freitas Governador do Ceará

Aliados políticos

Camilo Santana já havia anunciado, em 3 de fevereiro, sua saída do Ministério da Educação (MEC), que se dará em abril de 2026. Essa descompatibilização teve como justificativa a dedicação do ex-governador à campanha de reeleição de Elmano de Freitas.

Já durante a declaração, que foi concedida à CNN Brasil, o ministro havia desviado das especulações sobre uma possível candidatura ao cargo de governador, voltando à atenção a Elmano e sua campanha eleitoral. Ele ainda afirmou que haverá um crescimento do chefe do Ceará nas pesquisas.

As teorizações vinham sendo reforçadas, também, por uma entrevista que Cid Gomes concedeu ao jornal Folha de S. Paulo no final de janeiro. Ao periódico, o senador disse que uma possível saída de Camilo do ministério seria um sinal negativo para a candidatura de Elmano.

"O Camilo, como foi um excelente governador, saiu muito bem avaliado. Ele não deixa de ser uma sombra para o governador Elmano. Agora, se ele sai do ministério, isso deixa de ser uma sombra e passa a ser um fantasma", afirmou ao jornal paulista.

Apesar da fala ter sido relembrada para o governador durante a coletiva de imprensa em Missão Velha, Elmano não comentou quanto à especulação e apenas enfatizou que ambos os aliados estarão na coordenação de sua campanha.

Entre os principais adversários para as eleições de 2026, está o ex-ministro Ciro Gomes (PSDB), cotado na oposição como pré-candidato ao Governo. Mesmo se ter cravado o desejo de ser candidato, o presidente do PSDB no Ceará adotou tom mais enfático sobre a disputa, no último sábado (7).

"Meu juízo diz pra eu não ser candidato, mas meu coração está balançado’, disse Ciro, em evento com a oposição em Juazeiro do Norte.

*Estagiária sob supervisão da jornalista Jéssica Welma.