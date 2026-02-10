Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste
Legislativo Judiciário Executivo

Elmano diz que terá Cid Gomes e Camilo Santana na coordenação de campanha

O governador enfatizou a força que os três possuem com as entregas que foram feitas durante os respectivos mandatos.

Escrito por
Milenna Murta* milenna.murta@svm.com.br
PontoPoder
Elmano, homen pardo com cabelos, barba e bigode grisalhos, com terno cinza e blusa social branca.
Legenda: A declaração foi dada em coletiva de imprensa na cidade de Missão Velha, no Cariri.
Foto: Thiago Gadelha.

O governador Elmano de Freitas (PT) disse que terá o senador Cid Gomes (PSB) e o ministro da Educação, Camilo Santana (PT), na coordenação de sua campanha à reeleição neste ano. A fala foi feita durante uma coletiva de imprensa no município de Missão Velha, na região do Cariri, na segunda-feira (9).

Questionado quanto às especulações de que Camilo poderia se candidatar às eleições governamentais de 2026 no lugar do atual governador, Elmano enfatizou que será ele o político a disputar este pleito eleitoral pelo Partido dos Trabalhadores (PT). Além disso, declarou que o ministro, bem como Cid, coordenarão sua campanha.

Rapaz, eu acho que vou ter a melhor coordenação de campanha que o Ceará já viu: Cid e Camilo. Já pensou? Um candidato com as entregas que nós temos, tendo Cid e Camilo coordenando a nossa campanha, com esse projeto político que temos de deputados, vereadores? Eu não tenho nenhuma dúvida, nós vamos para a eleição [...] para dizer o que nós fizemos, nós entregamos.
Elmano de Freitas
Governador do Ceará

Por vezes, o chefe do Estado destacou os nomes dos aliados, que também são ex-governadores do Ceará, referenciando as obras e as entregas que somaram juntos durante seus mandatos.

Ele ainda voltou a reforçar que "tem muita coisa para ser entregue" durante este ano final de governo e, sem citar nomes, alfinetou a oposição e sinalizou que o mote de sua campanha à reeleição terá foco na relação com Cid, Camilo e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Veja também

teaser image
PontoPoder

Por que a fraude à cota de gênero continua a ser o maior motivo para cassação de vereadores

teaser image
PontoPoder

Membros do PL comparecem em homenagem a Ciro Gomes em Juazeiro do Norte

Nós vamos comparar com quem vai debater conosco. [...] Quantas escolas quem está disputando contra nós fez? Quantos hospitais? Quem fez mais hospitais, eles ou Cid, Camilo e Elmano? Quem fez mais escolas, eles ou Cid, Camilo e Elmano, com Lula? Quem fez mais estradas, eles ou Cid, Camilo e Elmano, com Lula? Vai ficar bem facinho da gente comparar.
Elmano de Freitas
Governador do Ceará

Aliados políticos

Camilo Santana já havia anunciado, em 3 de fevereiro, sua saída do Ministério da Educação (MEC), que se dará em abril de 2026. Essa descompatibilização teve como justificativa a dedicação do ex-governador à campanha de reeleição de Elmano de Freitas.

Já durante a declaração, que foi concedida à CNN Brasil, o ministro havia desviado das especulações sobre uma possível candidatura ao cargo de governador, voltando à atenção a Elmano e sua campanha eleitoral. Ele ainda afirmou que haverá um crescimento do chefe do Ceará nas pesquisas.

As teorizações vinham sendo reforçadas, também, por uma entrevista que Cid Gomes concedeu ao jornal Folha de S. Paulo no final de janeiro. Ao periódico, o senador disse que uma possível saída de Camilo do ministério seria um sinal negativo para a candidatura de Elmano.

"O Camilo, como foi um excelente governador, saiu muito bem avaliado. Ele não deixa de ser uma sombra para o governador Elmano. Agora, se ele sai do ministério, isso deixa de ser uma sombra e passa a ser um fantasma", afirmou ao jornal paulista.

Apesar da fala ter sido relembrada para o governador durante a coletiva de imprensa em Missão Velha, Elmano não comentou quanto à especulação e apenas enfatizou que ambos os aliados estarão na coordenação de sua campanha.

Entre os principais adversários para as eleições de 2026, está o ex-ministro Ciro Gomes (PSDB), cotado na oposição como pré-candidato ao Governo. Mesmo se ter cravado o desejo de ser candidato, o presidente do PSDB no Ceará adotou tom mais enfático sobre a disputa, no último sábado (7).

"Meu juízo diz pra eu não ser candidato, mas meu coração está balançado’, disse Ciro, em evento com a oposição em Juazeiro do Norte.

*Estagiária sob supervisão da jornalista Jéssica Welma.

Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
Elmano, homen pardo com cabelos, barba e bigode grisalhos, com terno cinza e blusa social branca.
PontoPoder

Elmano diz que terá Cid Gomes e Camilo Santana na coordenação de campanha

O governador enfatizou a força que os três possuem com as entregas que foram feitas durante os respectivos mandatos.

Milenna Murta*
Há 40 minutos
Aproximação de Ciro Gomes com União Brasil fortalece ofensiva da oposição no Nordeste
PontoPoder

Aproximação de Ciro Gomes com União Brasil fortalece ofensiva da oposição no Nordeste

Ex-ministro teve agendas com nomes do partido na semana passada, antes do encontro regional em Juazeiro do Norte.

Marcos Moreira
Há 51 minutos
O governo pretende se reunir na quinta-feira (12) com Hugo Motta.
PontoPoder

Governo prevê reunião com Hugo Motta para discutir fim da escala 6x1

A PEC encaminhada à CCJ reúne uma proposta da deputada Erika Hilton (PSOL-SP) e um texto apresentado pelo deputado Reginaldo Lopes (PT-MG).

Redação
10 de Fevereiro de 2026
Mansueto Almeida, economista-chefe do BTG Pactual
Inácio Aguiar

Economista cearense é cotado para ser o 'Posto Ipiranga' de Flávio Bolsonaro

Aliados do senador e pré-candidato do PL querem que ele sinalize ao mercado quem seria sua equipe econômica.

Inácio Aguiar
10 de Fevereiro de 2026
Roberto Cláudio, Alexandre Pereira e Ciro Gomes, lado a lado, anunciam a aliança em vídeo. A imagem é a captura de três frames da publicação feita nas redes sociais.
PontoPoder

Presidente do Cidadania Ceará anuncia apoio à pré-candidatura de Ciro Gomes ao Governo do Estado

O Cidadania integra a base do prefeito Evandro Leitão em Fortaleza.

Igor Cavalcante
09 de Fevereiro de 2026
Homem de terno e gravata verde falando em microfone em um plenário. Imagem usada em matéria onde Hugo Motta envia PEC do fim da escala 6x1 à CCJ.
PontoPoder

Hugo Motta envia PEC do fim da escala 6x1 à CCJ; veja próximos passos

Proposta será analisada pelo colegiado, e caso aprovada será encaminhada a debate em uma comissão especial.

Redação
09 de Fevereiro de 2026
Ciro Gomes recebe Comenda do Legislativo da Câmara Municipal de Juazeiro do Norte.
PontoPoder

PT e PSB no Ceará abrem processo disciplinar contra filiados por encontro com Ciro Gomes

Homenagem ao ex-ministro em Juazeiro do Norte foi de autoria do vereador Jullian de Cielio (PSB).

Marcos Moreira
09 de Fevereiro de 2026
Ciro Gomes e aliados em encontro regional da oposição no Cariri
Inácio Aguiar

Em Juazeiro, Ciro reforçou estratégia de tentar blindar a disputa local da polarização nacional

O ex-ministro sabe que é difícil montar uma aliança local sem o PL e o Bolsonarismo, mas não fica confortável em abraçar Flávio Bolsonaro.

Inácio Aguiar
09 de Fevereiro de 2026
Fachada do prédio do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, com arquitetura moderna, grandes painéis de vidro azul e estrutura elevada por pilares, em área externa arborizada sob céu azul.
PontoPoder

Por que a fraude à cota de gênero continua a ser o maior motivo para cassação de vereadores

Quase cinco anos depois da primeira punição pela irregularidade, casos de candidaturas fictícias de mulheres seguem em crescimento.

Luana Barros
08 de Fevereiro de 2026
Plenário do Supremo Tribunal Federal
Inácio Aguiar

Em grave crise, STF precisa de reforma que limite ativismos e imponha regras a ministros

O Supremo continua sendo um pilar da democracia brasileira, mas pilares também precisam de manutenção.

Inácio Aguiar
08 de Fevereiro de 2026
Plenário da Câmara Municipal de Tejuçuoca. Imagem usada em matéria onde vereador é preso suspeito de homicídio e integrar facção criminosa.
PontoPoder

Vereador de Tejuçuoca, no Interior do CE, é preso por suspeita de homicídio

O parlamentar também é suspeito de integrar organização criminosa.

Redação
07 de Fevereiro de 2026
Montagem fotográfica mostra Ciro Gomes e aliados em frente ao plenário e discursos do Dr. Jaziel e do deputado Alcides Fernandes durante a solenidade no auditório.
PontoPoder

Membros do PL comparecem em homenagem a Ciro Gomes em Juazeiro do Norte

Parlamentares prestigiam ex-ministro em meio a racha interno do partido.

Marcos Moreira e Nicolas Paulino
07 de Fevereiro de 2026
Homem de camisa azul fala ao microfone durante reunião política, em uma mesa com outros participantes sentados e em pé ao fundo. À frente, placas com nomes como “Ciro Gomes” e “Felipe Vasques”. Um repórter segura um microfone com logomarca de TV. Na parede atrás do grupo, lê-se “Amarílio Pequeno da Silva”. Ambiente interno, clima formal.
PontoPoder

'Chapa fica para julho', diz Roberto Cláudio sobre possível candidatura com Ciro ao Governo

Decisão deve ser tomada no período de convenções partidárias de 2026.

Marcos Moreira e Nicolas Paulino
07 de Fevereiro de 2026
Camilo, Evandro, Elmano, Lula, Chagas, Missias e Guimarães em selfie no aniversário do PT.
PontoPoder

Aniversário do PT reúne Lula, Camilo, Elmano, Evandro, Chagas e Guimarães na Bahia

O momento reuniu lideranças do partido e aliados.

Redação
07 de Fevereiro de 2026
‘Meu juízo diz pra eu não ser candidato, mas meu coração está balançado’, diz Ciro sobre Governo do CE
PontoPoder

‘Meu juízo diz pra eu não ser candidato, mas meu coração está balançado’, diz Ciro sobre Governo do CE

Político afirmou que decisão depende de articulação e apelo popular.

Marcos Moreira e Nicolas Paulino
07 de Fevereiro de 2026
Ex-ministro Ciro Gomes em evento de filiação ao PSDB
Inácio Aguiar

Por que Ciro Gomes escolheu o Cariri para iniciar os encontros regionais da oposição

Não é apenas onde a oposição começa a se reunir. É onde ela tenta provar que pode, de fato, voltar a disputar o Estado.

Inácio Aguiar
07 de Fevereiro de 2026
Cinco pontos para entender por que Juazeiro do Norte virou central na disputa entre base e oposição
PontoPoder

Cinco pontos para entender por que Juazeiro do Norte virou central na disputa entre base e oposição

Localizado em uma região onde lideranças de esquerda têm forte influência, o município virou uma base de resistência da oposição.

Igor Cavalcante
07 de Fevereiro de 2026
Entrada do STF.
PontoPoder

STF forma maioria e define caixa dois como crime eleitoral e ato de improbidade

Ministros acompanham voto de Alexandre de Moraes em julgamento com repercussão geral.

Redação
06 de Fevereiro de 2026
Jovem segurando um cachorro para ilustrar ação do Alece Pet.
PontoPoder

Alece Pet promove vacinação e adoção responsável neste sábado (7)

O público que comparecer ao evento também poderá doar voluntariamente ração.

Redação
06 de Fevereiro de 2026
foto do ex-presidente Jair Bolsonaro.
PontoPoder

Laudo da PF diz que Bolsonaro tem condições de permanecer na Papudinha

O documento sobre o estado de saúde do ex-presidente foi elaborado por médicos da Polícia Federal.

Redação
06 de Fevereiro de 2026