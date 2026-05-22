Luizianne diz que frente encabeçada por Ciro é 'inusitada' e que ele está 'muito mal acompanhado'

A deputada federal Luizianne Lins (Rede) chamou a aliança oposicionista formada em torno da pré-candidatura de Ciro Gomes (PSDB) ao Governo do Ceará de "muito inusitada". "É até um processo de estranhamento", disse ela, que acrescentou ainda que o ex-ministro está "muito mal acompanhado".

Ciro conta com o apoio de partidos como o União Brasil e o PL. "Até um tempo atrás, o Ciro era uma pessoa que se colocava fortemente contra o chamado bolsonarismo", relembrou Luizianne durante entrevista a Live PontoPoder nesta quinta-feira (21).

Ela admitiu, no entanto, que, com essa a união de forças da oposição, "não vai ser uma eleição simples".

"Supostamente, a extrema-direita tem um percentual (de votos) devido à polarização. Ela tem um piso, que ela sai dali, e agrega outras coisas. O Ciro já foi governador, já foi ministro, foi candidato a presidente várias vezes. É um nome que fala para o Ceará, porque a vida política dele, em geral, foi aqui". Luizianne Lins Deputada federal

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Otimismo para reeleição de Elmano

Apesar disso, ela considera que o governador Elmano de Freitas (PT) "tem toda as condições de vencer essa eleição".

"Não vai ser fácil, vai ser uma eleição dura e ninguém sabe o que vem de lá, todo dia é uma surpresa nova", disse.

Ela acrescentou que tem a "intenção" de apoiar Elmano de Freitas, mesmo depois da saída do PT após 37 anos de filiação, e que "gostaria muito" de concorrer ao Senado na chapa do antigo correligionário.