Michelle ignora decisão do PL e reforça apoio a Girão: 'não vamos fazer aliança com o mal'

O Partido Liberal (PL) já confirmou que vai apoiar o nome de Ciro Gomes (PSDB) na disputa pelo governo do Estado do Ceará. A posição, entretanto, não é unanimidade no partido e está gerando desconforto nos bastidores. O nome da divergência é Michelle Bolsonaro, esposa do ex-presidente Jair Bolsonaro.

A ex-primeira-dama já deu diversas declarações de contrariedade com a aliança e apoia abertamente o nome do senador Eduardo Girão, pré-candidato ao governo pelo Partido Novo. Nesta semana, Michelle voltou a fazer duras críticas, mesmo que indiretas.

Durante um evento na última terça-feira (19) em Brasília, Michelle reforçou apoio a Girão na sucessão estadual e dobrou a aposta na divergência sobre a composição do PL no Ceará.

"Senador Girão, conte com meu apoio. Estou com o senhor. E se for para perder, vamos perder com dignidade. Não vamos fazer aliança com o mal. Aqui não é projeto de poder. Aqui é projeto de transformação e libertação para o nosso povo". Michelle Bolsonaro Ex-primeira-dama do País

Michelle ignora decisão do PL

A declaração ocorreu nesta semana já após a confirmação da pré-candidatura de Ciro Gomes no Estado e depois da divulgação de uma nota do PL em apoio ao nome do tucano no Estado. Ao manter as divergências, a ex-primeira-dama sinaliza que vai seguir fazendo jogo duro para aceitar a aliança local.

Eduardo Girão, por outro lado, também tem sinalizado que vai manter a pré-candidatura do Novo no Estado, apesar dos apelos de lideranças de direita para que possa compor com o grupo de Ciro. O senador tem sido irredutível quanto a essa possibilidade.