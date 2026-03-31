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Legislativo Judiciário Executivo

Lula sanciona ampliação da licença-paternidade nesta terça-feira (31)

Projeto de lei amplia de 5 para 20 dias o período de afastamento para pais.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
PontoPoder
Pai e filho brincando em gramado.
Legenda: A medida será implementada de forma gradual até 2029.
Foto: Marcelo Camargo / Agência Brasil.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve sancionar, nesta terça-feira (31), o projeto de lei que amplia a licença-paternidade de cinco para 20 dias. A medida será implementada de forma gradual até 2029. 

Aprovado pelo Senado no começo do mês, o texto garante o aumento do período de afastamento do trabalho para pais segurados da Previdência Social. 

O projeto cria ainda o salário-paternidade como benefício previdenciário, com o objetivo de equiparar a proteção à paternidade às garantias já existentes para a maternidade. 

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Aumento gradual

De acordo com o PL 5.811/2025, a licença-paternidade e o salário-paternidade, considerados isoladamente, terão a duração total de:

  • 10 dias, a partir de 1º de janeiro de 2027;
  • 15 dias, a partir de 1º de janeiro de 2028;
  • 20 dias, a partir de 1º de janeiro de 2029.

O PL tem como autora a ex-senadora Patrícia Saboya e foi relatado pela senadora Ana Paula Lobato (PSB-MA).

Aprovado na Câmara com alterações, o texto voltou para o Senado e seguiu para apreciação do Plenário, após ter sido aprovado na Comissão de Assuntos Sociais (CAS), em dezembro de 2025.

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