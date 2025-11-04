Diário do Nordeste
Câmara aprova ampliação gradual da licença-paternidade

Direito será estendido para até 20 dias até 2029. Proposta, no entanto, ainda deve passar pelo crivo dos senadores.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
PontoPoder
Deputados dialogam no plenário da Câmara Federal.
Legenda: O projeto aprovado pelos deputados amplia para até 20 dias a licença-paternidade.
Foto: Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados

A Câmara Federal aprovou nesta terça-feira (4) a ampliação gradual da licença-paternidade. Com a mudança, a dispensa deixa de ser de apenas cinco dias e sobe para 20 dias em até três anos após a aprovação da lei.

Conforme o texto, a legislação deve entrar em vigor no dia 1º de janeiro de 2027. Contudo, é preciso que os senadores também aprovem o projeto.

Veja a proposta de ampliação gradual da licença-paternidade:

  • 10 dias nos primeiros dois anos da nova lei;
  • 15 dias no terceiro ano;
  • 20 dias no quarto ano.

Para o presidente da Câmara, o deputado Hugo Motta (Republicanos-PB), a aceitação da proposta representa uma conquista de todas as famílias.

"É fundamental estarmos próximos dos nossos filhos", disse o parlamentar. Ele acrescentou ainda que a divisão de responsabilidades entre pais e mães simboliza o combate a uma "desigualdade histórica". "Com uma paternidade mais ativa, até o retorno das mães para o trabalho se torna mais tranquilo", avaliou.

Proposta inicial era de 30 dias

No início, a proposta do deputado relator, Pedro Campos (PSB-PE), era de que a ampliação da licença-paternidade fosse para até 30 dias. No entanto, não houve acordo entre os parlamentares para isso. 

O que ficou estabelecido é que pais de crianças com deficiência têm direito a um terço a mais de licença e que a licença poderá ser fracionada em dois períodos, exceto em caso de falecimento da mãe.

Também foi votado que o funcionário não poderá ser dispensado sem justa causa no período de até um mês após o fim da licença-paternidade e que empresas que fazem parte do programa Empresa Cidadã devem garantir 15 dias a mais de benefício, o que eleva a licença para até 35 dias.

