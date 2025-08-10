Confira uma lista de filmes sobre paternidade para aproveitar em família

Que o Dia dos Pais é uma data especial, todo mundo já sabe. Mas, claro, cada família tem as próprias tradições para comemorar datas como essa, seja saindo de casa para um passeio, reunindo todos para uma refeição ou até mesmo assistindo a bom filme.

Os filmes, inclusive, tanto nacionais como internacionais, já falaram sobre a paternidade nos cinemas e muitos deles até se tornaram clássicos da sétima arte. Enquanto alguns escolheram retratar o assunto de forma divertida, outros mergulham no drama para mostrar as relações entre pais e filhos.

Pensando nisso, reunimos alguns filmes que podem ser uma pedida certeira para assistir em família ou sozinho. Confira abaixo:

1. À Procura da Felicidade

O filme que já virou um clássico do cinema acompanha Chris Gardner (Will Smith), um pai solo que luta para criar o filho em condições dignas enquanto enfrenta o desemprego e a falta de moradia. O drama virou um clássico sobre resiliência, amor e esperança e também repercutiu pela atuação entre Will e o filho, Jaden Smith, que interpreta o filho dele na obra.

Onde assistir: Prime Video

2. Um Herói de Brinquedo

Esse filme pode até ser um clássico do Natal, mas também vale quando o assunto é lembrar de paternidade. Lançado em 1996, ele traz a história de Howard Langston (Arnold Schwarzenegger), um homem durão que promete ao filho como presente um boneco Turbo Man, mas precisa lidar com uma série de dificuldades ao perceber que o brinquedo está esgotado.

Onde assistir: Disney+

3. Papai é Pop

Também tem produção brasileira nessa temática e a comédia dramática brasileira "Papai é Pop" é a oportunidade perfeita de assistir um bom filme neste domingo. Estrelada por Lázaro Ramos, a produção mostra um pai de primeira viagem que precisa encarar as surpresas e as dores da paternidade real, trazendo humor e sensibilidade para retratar o nascimento de um filho como algo tão marcante para um ser humano.

Onde assistir: Prime Video

4. A Baleia

"A Baleia", de Darren Aronofsky, já é um filme mais recente e aborda a temática da paternidade de uma forma mais dramática. No longa, um professor recluso e obeso mórbido decide buscar reconciliação com a filha adolescente após anos afastado, mas tem a dificuldade de lidar com a jovem em meio a um reencontro cheio de ressentimento e acusações. O filme mostra as dificuldade para a reconstrução desse laço.

Onde assistir: Netflix

5. Milagre da Cela 7

Em 2019, “Milagre na Cela 7”, dirigido por Mehmet Ada Öztekin, virou um dos maiores lançamentos da Netflix. Na história, um pai com deficiência é preso e a única esperança é a filha de 6 anos, que busca a todo custo provar a inocência dele.