E viva o Dia dos Pais!

Gilson Barbosa producaodiario@svm.com.br
O mês de agosto registra uma data muito especial: o Dia dos Pais, celebrado no Brasil no segundo domingo do mês. A data, para quem desconhece sua origem, surgiu em 1953. Na época, o publicitário Sylvio Bhering, no Rio de Janeiro, organizou um concurso para homenagear os pais, com foco naquele que tivesse mais filhos (venceu um pai com 31!), no mais jovem (16 anos) e no mais idoso genitor (98 anos).

O intuito dessa ideia era o de fomentar o movimento do comércio no segundo semestre, pois já existia o Dia das Mães, que alavancava as vendas das lojas na primeira metade do ano. O primeiro Dia dos Pais, comemorado em 16 de agosto daquele ano, um domingo, coincidia com a data consagrada a São Joaquim, pai de Maria e avô de Jesus Cristo. Posteriormente o dia de São Joaquim seria mudado para 26 de julho, também dia de Sant’Ana e hoje o Dia dos Avós, mas a escolha do mês de agosto por Bhering acabou prevalecendo entre os comerciantes, que ganharam esse período para aquecer suas vendas.

Aliás, apenas o Brasil e a África do Sul celebram a passagem da data em agosto. A comemoração do Dia dos Pais varia muito de uma nação para outra. Atualmente, o Chile e outras 70 o celebram no terceiro domingo de junho. Há outras datas para a mesma comemoração, por exemplo, na Rússia (23 de fevereiro); na Grécia e Noruega (21 de junho); em Portugal, na Espanha, Itália e Bolívia (19 de março, dia de São José); ou na Suécia, Finlândia e Estônia (segundo domingo de novembro), além de várias outras datas e países.

A tradição relata que a homenagem prestada aos pais remonta à antiga Babilônia, 2000 anos antes de Cristo, quando Elmesu, filho do rei Nabucodonosor (642 a.C. - 562 a.C.), teria esculpido, em argila, um cartão desejando sorte, saúde e vida longa ao seu pai. A data mais disseminada para a comemoração é mesmo o terceiro domingo de junho e tem sua origem nos Estados Unidos. Sonora Louise Smart Dodd, filha de um agricultor que lutou na Guerra de Secessão, em 1862, queria homenagear o pai, William Jackson, que havia criado os filhos sozinho, após a morte da esposa.

A data escolhida para a primeira comemoração, ocorrida em 1910, foi 19 de junho, dia de aniversário do pai de Sonora. A ideia se espalhou e, em 1972, foi definitivamente oficializada pelo presidente Richard Nixon (1913-1994) como o terceiro domingo de junho. À parte todas essas curiosidades históricas e cronológicas, com as quais ilustrei este breve texto, também como pai, desejo a todos os genitores, padrastos, tios responsáveis, dedicados e amorosos, que em muitas famílias também fazem as vezes de pais, um ótimo domingo. Que possam aproveitá-lo da melhor maneira com seus filhos. E viva o Dia dos Pais!

