Susana Vieira chama mulher de 'idiota' em programa ao vivo; veja vídeo

A atriz Susana Vieira, de 82 anos, foi convidada para o programa “É de Casa” na manhã deste sábado (9) e, durante a participação, chamou uma mulher de idiota ao vivo.

No matinal, Susana compartilhou sobre a busca por adotar um novo cachorro após os falecimentos seguidos de três pets.

No entanto, o processo da adoção não foi possível e ela se mostrou contrariada.

“Eu só vou ser feliz se eu tiver mais cachorro. Ontem, eu ia adotar um, e a idiota da mulher… Desculpa, senhora”, afirmou à apresentadora Maria Beltrão no programa.

Logo depois, a atriz cortou a própria fala sobre o caso e perguntou: “Idiota é uma palavra que pode falar? Não sei”, continuou a convidada. Maria rapidamente respondeu: “Acho que sim”.

“Lá em Brasília falam tanto palavrão”, seguiu Susana. A apresentadora, então, mudou o rumo da conversa.

Veja vídeo do momento

A Susana Vieira perguntando se pode falar "idiota" na televisão 🗣️🗣️🗣️🗣️🗣️🗣️



"Lá em Brasília eles falam tanto palavrão que tá tudo bem também."



Ela é muito diva. Passo mal. 😂#ÉDeCasaNasRedes pic.twitter.com/HFfhJScYiN — Brenno (@brenno__moura) August 9, 2025

A participação da atriz de 82 anos no "É de Casa" rendeu outros memes, como o momento em que ela tocou pandeiro durante uma apresentação musical.

Ela também brincou dizendo que as novelas da Globo estavam sem câmeras porque todas estariam à disposição do programa matinal.

BEM-VINDO DE VOLTA, ARLINDO CRUZ! Susana Vieira choca Maria Beltrão ao tocar pandeiro no #édecasanasredes pic.twitter.com/F1ghAj3e9Y — acervo susana vieira (@AcervoSusana) August 9, 2025

Em 2023, a participação da atriz no programa também rendeu diversos memes.