Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Susana Vieira chama mulher de 'idiota' em programa ao vivo; veja vídeo

Atriz foi convidada do programa “É de Casa” neste sábado

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 17:47)
Zoeira
Susana Vieira participou do 'É de Casa' neste sábado
Legenda: Susana Vieira participou do "É de Casa" neste sábado
Foto: Globo / Reprodução

A atriz Susana Vieira, de 82 anos, foi convidada para o programa “É de Casa” na manhã deste sábado (9) e, durante a participação, chamou uma mulher de idiota ao vivo.

No matinal, Susana compartilhou sobre a busca por adotar um novo cachorro após os falecimentos seguidos de três pets.

No entanto, o processo da adoção não foi possível e ela se mostrou contrariada.

“Eu só vou ser feliz se eu tiver mais cachorro. Ontem, eu ia adotar um, e a idiota da mulher… Desculpa, senhora”, afirmou à apresentadora Maria Beltrão no programa.

Veja também

teaser image
Zoeira

Globo grava 5 versões para que o assassinato de Odete Roitman em 'Vale Tudo' não vaze; veja suspeitos

teaser image
Zoeira

Cauã Reymond mostra bastidores de gravação com Usain Bolt em 'Vale Tudo'

Logo depois, a atriz cortou a própria fala sobre o caso e perguntou: “Idiota é uma palavra que pode falar? Não sei”, continuou a convidada. Maria rapidamente respondeu: “Acho que sim”.

“Lá em Brasília falam tanto palavrão”, seguiu Susana. A apresentadora, então, mudou o rumo da conversa.

Veja vídeo do momento

A participação da atriz de 82 anos no "É de Casa" rendeu outros memes, como o momento em que ela tocou pandeiro durante uma apresentação musical.

Ela também brincou dizendo que as novelas da Globo estavam sem câmeras porque todas estariam à disposição do programa matinal.

Em 2023, a participação da atriz no programa também rendeu diversos memes

Assuntos Relacionados
foto de Virginia, Margareth Serrão e João Silva no programa Sabadou do SBT
Zoeira

Qual o horário do Sabadou com Virgínia hoje (09/08)?

O programa vai ao ar logo após o "BakeOff Brasil - Mão na Massa"

Redação
Há 49 minutos
Susana Vieira participou do 'É de Casa' neste sábado
Zoeira

Susana Vieira chama mulher de 'idiota' em programa ao vivo; veja vídeo

Atriz foi convidada do programa “É de Casa” neste sábado

Redação
Há 1 hora
Kamylinha ao lado de Hytalo, que a considera sua filha
Zoeira

Quem é a influenciadora Kamylinha, 'filha' de Hytalo Santos, acusado por Felca de exploração infantil

Aos 17 anos, ela tinha 11 milhões de seguidores até sua conta do Instagram ser bloqueada

Redação
Há 2 horas
Triângulo amoroso envolvendo Suzane von Richthofen e Elize Matsunaga será abordado em série
Zoeira

Série sobre presídio famoso aborda triângulo amoroso de Suzane von Richthofen e Elize Matsunaga

A séria mostrará a rotina de presos da penitenciária de Tremembé, no interior de São Paulo

Redação
Há 2 horas
Dany Bananinha é uma das assistente de palco de Luciano Huck mais famosas
Zoeira

Assistente de Luciano Huck revela falência de loja e recusa propostas milionárias de apostas

Dany Bananinha contou que perdeu todo o dinheiro investido no negócio

Redação
09 de Agosto de 2025
foto da gravação do especial Caldeirão de Inverno com Marcos Mion em Foz do Iguaçu
Zoeira

Saiba que horas começa o Caldeirão com Mion hoje (09/08)?

Neste sábado, o programa terá edição especial do 'Caldeirão de Inverno'

Redação
09 de Agosto de 2025
Êta Mundo Melhor
Zoeira

Que horas começa 'Êta Mundo Melhor'? Veja o resumo da novela deste sábado (9)

Candinho desconfia que há alguém escondido na casa de Zulma, que consegue despistá-lo.

A. Seraphim
09 de Agosto de 2025
Vale Tudo
Zoeira

Que horas começa 'Vale Tudo'? Veja o resumo da novela deste sábado (9)

André salva Aldeíde de um afogamento na praia.

A. Seraphim
09 de Agosto de 2025
Dona de Mim é a nova novela das sete da TV Globo
Zoeira

Que horas começa 'Dona de Mim'? Veja o resumo da novela deste sábado (9)

Rosa confirma a presidência de Jaques, mas exige concessões do filho.

A. Seraphim
09 de Agosto de 2025
História de Amor
Zoeira

Que horas começa 'História de Amor'? Veja o resumo da novela deste sábado (9)

Joyce manda Bruno colocar uma música e o jovem não entende nada.

A. Seraphim
09 de Agosto de 2025
Homem e mulher sorrindo abraçados, mostrando amizade e alegria em uma imagem vibrante e calorosa.
Zoeira

Esposa de Arlindo Cruz revela causa da morte do sambista

O artista vivia com a saúde debilitada desde 2017

Redação
09 de Agosto de 2025
Imagem de cantor Arlindo Cruz cantando para matéria sobre o velório dele
Zoeira

Velório de Arlindo Cruz ocorre na quadra do Império Serrano em cerimônia com bebida e música

Cantor faleceu na última sexta-feira (8), no Rio de Janeiro

Redação
09 de Agosto de 2025
foto dos apresentadores do 'É de Casa' Maria Beltrão, Thiago Oliveira, Rita Batista e Talitha Morete
Zoeira

Que horário começa o programa 'É de Casa' neste sábado (09/08)?

O cantor Dudu Nobre é um dos convidados do programa de variedades

Redação
09 de Agosto de 2025
horóscopo de peixes
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Peixes hoje (9/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Peixes por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
09 de Agosto de 2025
horóscopo de touro
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Touro hoje (9/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Touro por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
09 de Agosto de 2025
horóscopo de virgem
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Virgem hoje (9/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Virgem por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
09 de Agosto de 2025
horóscopo de gêmeos
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Gêmeos hoje (9/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Gêmeos por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
09 de Agosto de 2025
horóscopo de capricórnio
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Capricórnio hoje (9/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Capricórnio por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
09 de Agosto de 2025
horóscopo de sagitário
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Sagitário hoje (9/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Sagitário por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
09 de Agosto de 2025
horóscopo de leão
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Leão hoje (9/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Leão por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
09 de Agosto de 2025