Susana Vieira participa do último 'É de Casa' de 2023 e protagoniza memes ao vivo

A atriz Susana Vieira participou do último É de Casa do ano, exibido na manhã deste sábado (30), e, como de costume, rendeu um novo repertório de memes para a internet. Tudo isso ao vivo.

Ao chegar no estúdio onde é gravado o programa, a veterana da TV Globo foi recebida por Rita Batista e fez questão de mostrar seu lado mais irreverente. "Cadê aquele menino bonito?", disse a artista se referindo a Thiago Oliveira, que integra o time de apresentadores da atração.

Susana não deixou de fora da conversa os detalhes da sua vida para além das câmeras, como os cuidados que tem com o corpo. Com a matrícula da academia em dia, ela destacou a rigidez da sua musculatura. "Os bichinhos que comem a gente embaixo da terra vão ter trabalho porque a minha perna tá dura", brincou.

A audiência chegou até a pedir conselhos, que foram exibidos e respondidos. Numa das devolutivas, endereçada a uma telespectadora que perguntou como pode ficar famosa produzindo vídeos, ela não se furtou a soltar uma pequena crítica.

"Existe uma forma de bombar que é muito usada por blogueirinhos, pessoinhas que querem ser famosas, que é comprar. Quero ver bombar sem comprar e retocar. Sou uma das poucas senhoras velhas que não retocam", pontuou.

Nas redes sociais, a passagem da eterna intérprete de Branca Leticia de Barros Mota, da novela Por Amor, não passou desapercebida.

Um dos usuários do X, antigo Twitter, se divertiu com a espontaneidade da global. "Essa mulher é o terror do ao vivo", disparou. Outro comparou-a com a própria mãe: "Susana Vieira é um ícone, né? Parece minha mãe: fala pelos cotovelos".

Teve até quem admirou o desempenho. "Susana Vieira aos 81, saudável, ativa e lúcida. Minha meta, viu? Porque meu maior medo é envelhecer sem saúde". A versatilidade não ficou de fora dos comentários dos perfis: "A Susana Vieira é um acontecimento, né? São tantas camadas. E nem são 9h30 da manhã".