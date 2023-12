Compadre Washington atualiza fãs sobre estado de saúde após cirurgia

Após enfrentar cirurgia para retirada do apêndice, o cantor Compadre Washington utilizou as redes sociais, na manhã deste sábado (30), para tranquilizar os fãs em relação ao seu estado de saúde. O cantor foi internado depois de apresentar fortes dores abdominais.

Veja também

Em vídeo publicado nos Stories do Instagram, o músico fez questão de ressaltar que está bem: “Passando pra dizer que estou bem, fiz a cirurgia. Tô bem graças a Deus, […] estava anestesiado, meio ‘grogue’ com sono. Estamos aqui no hospital, e agora é hora de dormir. [...] Fiz exame aqui e deu que eu estava com apendicite”.

Mais cedo, Washington chegou a compartilhar o boletim médico do hospital onde o procedimento foi realizado, localizado em Salvador, na Bahia. No documento, a unidade de saúde confirma o diagnóstico de apendicite aguda.

“O paciente foi submetido a apendicectomia de videolaparoscopia, sem intercorrências e com diagnóstico de apendicite aguda em estágio inicial. Não há perspectiva objetiva de alta hospitalar até o presente momento”, afirmou o boletim emitido pelo hospital MaterDei.

No comando do grupo É o Tchan, o artista se apresentaria nos estados de Pernambuco, Rio de Janeiro e Alagoas nos próximos dias. No entanto, devido à cirurgia inesperada, Washington permanecerá em repouso, se recuperando, enquanto o cantor Beto Jamaica cumpre a agenda.

“A Cara de Urso Produções, que gerencia a carreira do grupo É o Tchan, comunica que cumprirá toda agenda de compromissos como programado, em respeito aos seus fãs e contratantes. Ficando o cantor Beto Jamaica a frente das apresentações até que Compadre se recupere totalmente”, declarou a produtora do grupo em comunicado.

INTERNAÇÕES

Compadre Washington foi levado para o hospital e internado após sentir um forte desconforto abdominal, na madrugada dessa sexta-feira (29), de acordo com informações da Quem.

Anteriormente, em junho deste ano, o músico chegou a ser internado na mesma unidade de saúde, devido a uma crise hipertensiva. Na época, o companheiro de palco também assumiu as apresentações até a completa recuperação do cantor.