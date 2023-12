Compadre Washington é internado na Bahia com desconforto abdominal

O cantor Compadre Washington, de 61 anos, foi internado em Salvador, na Bahia, na madrugada desta sexta-feira (29). O vocalista do grupo É o Tchan sentiu um desconforto abdominal antes de ser levado ao hospital. As informações são da Quem.

A suspeita dos médicos é de que o artista teve uma crise de apendicite aguda, conforme divulgado pelo Hospital MaterDei, onde o cantor está internado. Ele segue estável e em programação cirúrgica para o tratamento, sem previsão de alta.

Veja também

Segunda internação

O artista já havia ficado oito dias internado no mesmo hospital, em junho deste ano, devido a uma crise hipertensiva. Ele passou mal durante uma apresentação do É o Tchan, em um trio elétrico, na cidade baiana de São Sebastião do Passé.

À época, Beto Jamaica assumiu os shows até a plena recuperação de Washington. A agenda de fim de ano do grupo conta com shows em Ipojuca (PE), neste sábado (30), São João da Barra (RJ), no domingo (31) e Ouro Branco (AL), na segunda-feira (1º).