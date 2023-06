Compadre Washington é internado em hospital após passar mal em trio do É O Tchan

O cantor Compadre Washington, vocalista da banda É O Tchan, passou mal durante apresentação em cima do trio no arrastão dos ambulantes — na cidade baiana de São Sebastião do Passé — na noite de segunda-feira (26).

"O cantor compadre Washington sentiu um desconforto na região abdominal e, imediatamente, foi levado para o Hospital Municipal de Albino Leite, onde teve um excelente atendimento pela equipe médica", informou a assessoria dos artistas, nesta terça-feira (27).

Veja comunicado:

Compadre Washington sentiu um desconforto na região abdominal e, imediatamente, foi levado para o Hospital Municipal Albino Leitão, onde foi atendido pela equipe médica.

Transferência hospitalar

Após os primeiros atendimentos na unidade de saúde municipal, o artista foi transferido para o Hospital Martedei, em Salvador, onde segue internado.

O cantor baiano ainda passará por uma bateria de exames. O estado de saúde é considerado estável.