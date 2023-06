Ana Castela chora no palco após presenciar briga

A cantora Ana Castela apareceu chorando no palco durante um show, sábado (24), no município de Lagarto, em Sergipe. Conforme Léo Dias, o motivo do choro foi porque a artista presenciou uma briga entre os seguranças dela e o deputado federal Gustinho Ribeiro.

Ainda segundo Léo Dias, Gustinho é marido da prefeita do município. Ele trocou socos e chutes com os seguranças, que o acusaram de ter começado as agressões. O motivo do início da briga, no entanto, não foi revelado.

O jornalista relatou que Ana Castela chegou a cogitar cancelar o show. Ela acabou começando a apresentação atrasada, e ouviu vaia do público.

O choro no palco aconteceu logo no início do show. A assessoria de imprensa Ana não se posicionou sobre o assunto.

Apesar da briga, Gustinho Ribeiro publicou fotos de Ana Castela no Instagram e celebrou o show da artista. “A primeira vez da boiadeira em Sergipe. Ana Castela fez um show emocionante em nosso Festival da Mandioca”, escreveu.