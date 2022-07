Quem é Ana Castela, cantora que conquistou o topo do Spotify com 'Pipoco'

A cantora Ana Castela, de apenas 18 anos, alcançou o TOP 1 do Spotify na lista das 50 músicas mais tocadas do Brasil com "Pipoco", parceria com Melody.

A canção mistura sertanejo, funk e eletrônico e tem conquistado o público, principalmente nas redes sociais. Para comemorar o sucesso no topo nas paradas, a sertaneja tatuou “#1”.

Fama

Em entrevista ao Splash, do portal UOL, Ana revelou que descobriu a fama no Brasil inteiro através da mãe. "Estava de boa na minha casa mexendo no celular quando do nada minha mãe começou a gritar: 'top 1'. Aí olhei e falei 'bora tatuar'", disse.

A jovem é natural de Sete Quedas (MS) e mora atualmente em Londrina (PR). Apesar da agenda lotada, com mais oito shows até o fim de julho, ela faz questão de preservar as raízes e os aprendizados na fazenda do avô, no Paraguai.

'Boiadeira'

A cantora, conhecida como Boiadeira, também deu detalhes sobre a vida pessoal antes e depois da fama.

"Mudou tudo. Eu era uma pessoa que era muito reservada, na minha. Hoje já não sou. Trabalho com internet mostrando o que eu faço durante o dia. Estou morando em uma casa diferente, na cidade grande. Minha roda de amigos mudou", contou.

