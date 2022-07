Música de Melody, 'Assalto Perigoso' é retirada do YouTube e da Apple Music

A música 'Assalto Perigoso', lançada por Melody este ano, foi retirada do YouTube e da Apple Music, logo após uma briga entre a funkeira e Anitta nas redes sociais.

Em entrevista, Anitta opinou que Melody não é profissional, o que irritou a adolescente. Para rebater a crítica, Melody afirmou que a artista não conseguiu chegar ao topo das paradas musicais de forma orgânica.

A jovem, inclusive, citou o hit 'Envolver', lançado por Anitta e marco no 1º lugar global do Spotify. Segundo ela, a música teria "desaparecido" e não estava mais tocando.

Versão de música de Ariana Grande

Anitta, então, lembrou que a música 'Assalto Perigoso', citada como motivo de orgulho por Melody, é uma versão de 'Positions', de Ariana Grande. Apesar de dizer que não contaria aos reais compositores, a cantora fez com que a história se espalhasse rapidamente.

Não demorou para que a compositora da música, Nija Charles, se pronunciasse no Twitter. "Agora, espera aí", escreveu na rede social. Até então, ela não revelou se pretender processar Melody.

Após a publicação de Nija, 'Assalto Perigoso' foi retirada oficialmente do YouTube e do Apple Music. A canção ainda pode ser ouvida na Deezer e no Spotify.