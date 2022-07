Melody vira alvo de autora de música de Ariana Grande após briga com Anitta

A briga entre Anitta e Melody virou o assunto do fim de semana nas redes sociais, mas a cantora adolescente pode levar a pior na história. Ninja Charles, compositora da música 'Positions', soube da versão não autorizada feita por Melody, lançada como 'Assalto Perigoso'.

O tema veio à tona durante uma discussão entre as duas artistas brasileiras. Inicialmente, após ser citada por Anitta em entrevista, Melody lembrou que alcançou o top 50 do Spotify e alfinetou a voz de 'Envolver'.

Anitta, no entanto, não deixou a provocação sair barata. "Eu conheço os compositores da música que tu bateu top 1, mana. Acho que você não conhece eles não, porque a música é da Ariana Grande, no caso né... Mas fica tranquila que eu não mostrei para eles", escreveu.

Mobilização dos fãs

Apesar de Anitta não ter mostrado a canção, não demorou para que os próprios fãs da artista fizessem uma mobilização intensa nas redes sociais.

"Essa música é um plágio de 'Positions' e estão ganhando dinheiro com isso. Ela já conta com mais de 40 milhões [de streams], sem dar os créditos", escreveu um usuário no Twitter.

Ninja Charles já está ciente da situação e chegou a responder um dos tweets. "Espera aí", respondeu, mas não se pronunciou novamente sobre a questão.

Caso a compositora da música resolva tomar medidas legais sobre o assunto, a música interpretada por Melody pode ser retirada dos streamings.

