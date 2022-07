Anitta proíbe uso da imagem dela por candidatos nas eleições

A cantora Anitta reclamou nas redes sociais do uso da imagem dela para promoção do Partido dos Trabalhadores (PT) e candidatos. Nesta semana, ela declarou voto no pré-candidato do PT à Presidência, Luiz Inácio Lula da Silva.

Pelo Twitter, Anitta reiterou o voto no ex-presidente, proibiu o uso do nome ou da imagem dela em campanha e afirmou não ser petista.

"Eu não sou uma apoiadora do PT e não sou petista. Este ano meu foco é fazer minha parte para não dar brecha a esse possível pesadelo de reeleição (do atual presidente Jair Bolsonaro). Não usem meu nome e minha imagem para promover a candidatura e o partidos de vocês".

Atenção candidatos do PT, atenção partido PT. Eu NÃO SOU uma apoiadora do PT e NÃO SOU petista. Não autorizo o uso da minha imagem para promover este partido e seus candidatos. Minha escolha nessas eleições foi de trazer engajamento e mídia para a pessoa que tem maior chances de — Anitta (@Anitta) July 16, 2022

"Depois vou estudar os candidatos a governador, deputados, etc, e tirar minhas próprias conclusões".

Lula, por sua vez, respondeu às publicações de Anitta e garantiu que sabe que a cantora não é petista. "O PT tem milhões de militantes, simpatizantes e também tem gente que não gosta do partido, mas mesmo assim está conosco nesta caminhada, porque precisamos que o Brasil volte a ter democracia e paz".

Na última segunda-feira (11), a cantora usou o Twitter para repudiar o ataque ao tesoureiro do PT, Marcelo Arruda, morto a tiros enquanto comemorava o próprio aniversário. O atirador foi o apoiador de Bolsonaro, Jorge Guaranho. Na sequência, declarou o voto no ex-presidente.