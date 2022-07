Anitta dança feat gravado com o namorado Muda Beatz em iate e chama atenção nas redes sociais

A cantora carioca Anitta, 29, apareceu no Instagram dançando "No Más", música gravada em parceria com o namorado e produtor Murda Beatz, e os cantores J. Balvin e Pharrell.

No vídeo, Anitta veste um biquíni fio-dental asa-delta com amarrações na cintura enquanto exibe as habilidades como dançarina. O registro foi gravado em um iate, onde a cantora está atualmente hospedada enquanto curte passagem pela Itália.

Veja passos de dança de Anitta em iate

Nos comentários, os seguidores exaltaram a carioca: "Deusa", "rainha", "maravilhosa", "ícone" e "linda demais". A produção audiovisual "No Más" é o primeiro trabalho de Anitta feito em parceria com Murda Beatz.

Anitta descobre endometriose e fará cirurgia: 'não é normal viver com essa dor'

Na noite dessa quinta-feira (7), a cantora revelou que foi diagnosticada com endometriose e fará cirurgia. Anitta descobriu a doença após fazer "pela milionésima vez" um exame para entender as fortes dores que sentia. Leia mais É Hit Wesley Safadão passa por cirurgia para retirar hérnia de disco É Hit Após acusações de ex, Jonas Esticado se pronuncia sobre traição "Não tem bactéria. Nunca teve em nenhum dos exames. A doutora (enviada pelo meu anjo da guarda só pode), fez na mesma hora uma ressonância em mim e estava lá: endometriose", iniciou artista. A artista teve a confirmação da doença durante a internação do pai dela, Mauro Machado, em um hospital de São Paulo, no início de junho. No dia seguinte, Anitta disse que foi a um especialista.