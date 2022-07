Wesley Safadão passa por cirurgia para retirar hérnia de disco

O cantor Wesley Safadão realizou uma cirurgia, na manhã desta quinta-feira (7), para a remoção de uma hérnia de disco em São Paulo, informou a equipe do artista nas redes sociais.

De acordo com a publicação, a intervenção cirúrgica no disco invertebral foi bem sucedida, o cantor passa bem e já está no quarto em recuperação.

A assessoria afirmou ainda que os shows agendados até o dia 10 de julho serão cancelados.

A decisão pela cirurgia se deu após a realização de novos exames e avaliação médica liderada pela equipe dos médicos Francisco Sampaio Júnior e Roberto Kalil Filho.

Shows cancelados

A equipe do vocalista informou que as apresentações marcadas até domingo (10) precisarão ser canceladas. "Agradecemos o carinho e a oração de todos. Em breve retomaremos a agenda de shows normalmente", diz a nota.

Hérnia de disco

O cearense se afastou dos palcos desde o último dia 29 de junho por conta de dores na coluna e dormência nas pernas, dias após ser diagnosticado com uma hérnia de disco.

Segundo relato da assessoria, Safadão apresentou "um quadro de espondilodicopatia degenerativa da coluna lombosacra associada à hérnia discal lombar, com importante compressão das estruturas neurológicas dentro do canal vertebral".

Wesley chegou a ser internado em São Paulo e recebeu alta no último dia 1º de julho.

