Ex-mulher de Jonas Esticado acusa cantor de traição durante resguardo; cearense rebate

O cantor Jonas Esticado ganhou olhares das redes sociais, nesta quarta-feira (6), após a ex-mulher revelar ter sido traída ainda quando estava de resguardo do filho do casal. Herica Oliveira fez um desabafo em um vídeo de uma hora de duração sobre o ocorrido.

“Não é fácil tomar essa decisão, mas vai ser o melhor para mim e para o meu filho. Esperei todo esse tempo para falar porque eu não tinha coragem. Eu sofria com crises de ansiedade, crises existenciais, por falta de valor, amparo e amor”, iniciou ela em vídeo.

Veja depoimento de Herica Oliveira

No vídeo, ela contou que se envolveu com o cantor quando tinha apenas 16 anos. Ela engravidou aos 19 e deixou a casa dos pais para morar com Jonas.

Herica Oliveira Ex-esposa de Jonas Esticado Antes disso já tinham acontecido muitos episódios de traições, discussões, de muitas coisas. Eu não podia nada, vivia em um relacionamento tóxico e ninguém sabia. Nem eu mesma sabia. O tempo foi passando, eu achava que relacionamento era isso. Gerou uma dependência emocional. Eu achava que não vivia sem ele

De acordo com Herica Oliveira, durante a gravidez ela correu risco de perder a criança pelas emoções causadas pelas traições. “Quando eu engravidei, foi muito difícil, passei cinco meses com risco de aborto devido a muitas traições, desaforos, brigas e situações complicadas. Ele tinha… nossa, foi uma barra. Sofri bastante, muito. Eu estava sozinha, sem pai e mãe. [...] Fiquei tão angustiada que o meu corpo adoeceu, eu achei que ia perder o meu filho”, continuou.

Herica Oliveira Ex-mulher de Jonas Esticado "Ele me acompanhou no dia do parto. Meu filho nasceu saudável. No resguardo eu descobri mais traições. Tive uma depressão pós-parto. No terceiro dia ele foi para o Jonas Sunset, uma festa aqui na cidade. Saiu de casa às 16h, eu estava operada. Foi uma provação, eu tinha 20 anos. Ele foi lá, cantou, e só chegou às 7h da manhã. Passei a noite inteira com os seios doendo e vazando, operada. Nesse dia eu tive ódio, eu fui desprezada”.

No final do vídeo, a cearense disse que resolveu contar a própria história para dar uma vida digna ao filho. “Eu só estou te pedindo, Jonas, dignidade. O mínimo de consideração que você poderia ter por mim e por nosso filho era ter nos dado o conforto que a gente merece. Você sabe o quanto eu sofri e o quanto a gente batalhou junto”, declarou ela.

Veja mais João Lima Neto Jonas Esticado é o cearense 'queridinho' de Gusttavo Lima

Jonas Esticado rebate acusações

O cantor cearense Jonas Esticado desabafou nesta quinta-feira (7) e se mostrou abalado com as acusações realizadas por sua ex-mulher, Herica Oliveira.

Em postagem no perfil do Instagram, ele prometeu apresentar provas de que ela está mentindo. "Tentando absorver todos os absurdos e mentiras que eu escutei, mas não se preocupem que amanhã venho com provas e pela primeira vez a minha versão", afirmou ele.

Ao mesmo tempo, o cantor espera a chegada do segundo filho, fruto do relacionamento com a influenciadora digital Bruna Hazin.