Anitta diz que dançarinos ficaram sem figurino para Lollapalooza Paris por extravio de malas

A cantora Anitta revelou, em stories no Instagram, que a mala com o figurino do balé para o Lollapalooza Paris foi perdida. Neste sábado (16), a carioca é atração do festival na França.

Não é a primeira vez que o fato acontece em 2022. No mês de junho, outra peça com o figurino da carioca para o Rock in Rio Lisboa também foi perdida. "Mais uma e a gente pede música no Fantástico", brincou a carioca na rede social.

Veja reclamação de Anitta sobre extravio de malas:

Ainda em stories, Anitta disse que colocou tags rastreáveis nas malas do balé e que, desse modo, conseguiu localizar onde estavam os itens e informar à companhia área. O problema é que a companhia não conseguiria entregar a tempo.

"Se eu sobreviver a essa tour, sobrevivo a qualquer outra coisa. A companhia de milhões perdeu a roupa do balé e estamos aqui, tentando fazer roupas. Estou viajando com muito balé, e o que deu, eu trouxe no meu jato; o que não deu, eles perderam. E é isso aí", reclamou ela. Até a publicação da matéria, a companhia aérea Air France não se pronunciou sobre o ocorrido.