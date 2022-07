Déa Lúcia, mãe de Paulo Gustavo, apareceu em um vídeo no Instagram cantando ao lado de Caetano Veloso. Os dois entoaram juntos o sucesso "Bésame Mucho" em voz e violão.

O vídeo, publicado na conta do cantor Caetano Veloso neste domingo (17), já conta com mais de 37 mil curtidas e centenas de comentários só no Instagram.

Nos comentários, Déa Lúcia agradeceu ao cantor pelo carinho.

