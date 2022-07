Anitta rebate Melody após farpas na internet: 'faz um falsete aí'

As cantoras Anitta e Melody voltaram a se estranhar após a intérprete de "Envolver" iniciar uma troca de farpas nesse sábado (16) pelo Twitter. Tudo começou quando Anitta, após alegar que não apoia o Partido dos Trabalhadores (PT) e ser criticada, citou Melody dizendo que "nada que ela faz é de fato sério e profissional".

Depois da manifestação política de Anitta, uma seguidora disse que o "antipetismo" dela estaria "gritando tanto ao ponto do tweet só falar sobre ela não ser associada ao PT".

Foi aí que Anitta respondeu dizendo "isso se chama falem bem ou falem mal, mas falem de mim" e citou Melody: "Não vê a Melody, vocês só falam mal dela, nada que ela faz é de fato sério e profissional... mas ela consegue um ótimo engajamento e se manter no mercado por criar tretas com meu namorado brigando sozinha".

Melody x Anitta

Não demorou até Melody publicar uma sequência de stories no Instagram rebatendo Anitta.

"A Anitta está falando aí que eu não paro de arrumar briga com ela. Mas quem é que está falando do meu nome? Quem tá falando de mim é ela. Quem não tira meu nome da boca é ela”, disse a intérprete de "Assalto Perigoso".

Melody ainda provocou Anitta: "Quem está no Top 1 Brasil agora? Ela estava no Top 1 Global, mas cadê a música dela? Saiu do mapa. Aquilo ali era muito dinheiro investido", se referindo ao hit "Envolver".

A música "Pipoco", parceria entre Melody, Ana Castela e Dj Chris no Beat, ocupa a primeira posição do Spotify Brasil.

Melody finalizou sugerindo que Anitta "faça uma música melhor que a dela e bata o Top 1". "Beijão para tu, paz e amor", arrematou.

Depois dos stories de Melody, foi a vez de Anitta dar a tréplica. "Eu conheço os compositores da música que tu bateu top 1, mana. Acho que você não conhece eles não porque a música é da Ariana Grande, no caso, né... Mas fica tranquila que eu não mostrei pra eles, se não... Agora faz um falsete cantando o nome do Lula só de 'brinks' aí pra nós que aí tu vira notícia", retrucou Anitta.