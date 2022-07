Quem é Melody? Veja a trajetória de polêmicas com o pai e brigas com Anitta

A cantora adolescente Melody chegou aos 15 anos carregando um longo histórico de polêmicas. A mais recente causou até a retirada de uma música dela de plataformas e streaming.

Desde os oito anos, o nome de Melody é presente em sites e programas sobre famosos. Inicialmente, ela ficou conhecida por vídeos covers carregados de falsetes, produzidos pelo pai — o MC Belinho.

A primeira música de destaque da pequena foi "Falem Mal", escrita pelo pai da garota.

Ao mesmo tempo, ela ganhou destaque ao tentar alcançar as mesmas notas musicais de Christina Aguilera e Mariah Carey com falsetes.

MP apontou conteúdo erotizado em canções para idade de Melody

No mesmo ano, o Ministério Público de São Paulo abriu um inquérito para investigação sobre "forte conteúdo erótico e de apelos sexuais" em músicas e coreografias de crianças e adolescentes músicos.

Na época, os responsáveis pela menor de idade assinaram um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC).

Após quatro anos, o Ministério Público de São Paulo iniciou uma nova investigação sobre as "condições do núcleo familiar da MC Melody". O procedimento tramitou em sigilo por tratar de direitos de uma pessoa menor de idade, mas fez com que MC Belinho, pai da cantora, assumisse o compromisso de mudar o direcionamento da carreira da garota.

Na ocasião, Felipe Neto se dispôs a filtrar o conteúdo publicado nas redes sociais dela e de sua irmã, a também cantora Bella Angel.

Sucesso rendeu parceria com Kondzilla

Várias músicas da cantora mirim fizeram sucesso, especialmente entre o público adolescente. É o caso de "Tô Bem, Tô Zen", lançada em 2018 em parceria com Bella Angel e produzida pela Kondzilla.

O clipe oficial, que conta com a participação da influenciadora digital Viih Tube, soma mais de 172 milhões de visualizações. "No Batidão", também em parceria com Bella Angel e MC Henny e produzida pela gigante produtora de funk, tem quase 150 milhões de visualizações.

Em 2021, Melody estourou mesmo nos últimos meses com versões de músicas internacionais em piseiro. A primeira foi "Fake Amor", uma versão de "Faking Love", música de Anitta em colaboração com Saweetie. Seguido de "Assalto Perigoso", versão forró de "Positions", da cantora Ariana Grande.

Conflitos com Anitta

Mesmo sendo uma grande fã de Anitta, Melody já entrou em conflitos diversas vezes com a carioca. Desde 2015, a garota chama a atenção da dona do hit "Envolver".

Melody já chegou a fazer uma publicação no Facebook anunciando o lançamento de uma música com Anitta chamada "Meninas Poderosas".Anitta comentou a postagem com pontos de interrogação, dando a entender que não estava ciente da tal colaboração.

Em dezembro de 2021, Anitta não gostou de ver "Fake Amor" sendo anunciada como uma parceria entre as duas, quando era na verdade apenas uma versão — sem autorização — de "Faking Love".

Em 2022, no último fim de semana, Anitta se comparou a Melody dizendo que estava adotando uma estratégia parecida com a da artista em posicionamento político: "falem bem ou falem mal, mas falem de mim".

Anitta Cantora Vocês só falam mal dela, nada que ela faz é de fato sério e profissional, mas ela consegue um ótimo engajamento

Melody se incomodou com o comentário e rebateu, afirmando que suas músicas fazem mais sucesso que as de Anitta. "Feio mesmo é uma senhora de quase 40 anos colocar uma adolescente de 15 anos em discussão de cunho político para engajar".