Lamborghini de Melody foi comprado em SC com dívidas, revela pai da cantora

A jovem cantora Melody ganhou holofotes após conflito com Anitta no fim de semana. Os olhares levaram a internet a fuçar o patrimônio da garota. Internautas fizeram um pente-fino e descobriram pendências no Lamborghini Gallardo da adolescente.

O empresário e pai da cantora, Belinho, informou ao G1 que o veículo de luxo de Melody foi comprado em Palhoça, na Grande Florianópolis, com débitos para quitar, como parte do acordo da compra.

"Os débitos foram pagos semana passada. A gente pegou o carro com débito, e fez um acordo descontando os valores", disse o pai da jovem cantora. Segundo matéria do portal de notícias, o veículo tinha dívidas de multas e IPVA atrasado.

Presente do aniversário de 15 anos

A adolescente ganhou o carro em maio deste ano, como presente de aniversário de 15 anos. Segundo relatório onde constam as características e pendências do veículo, a cor original do Gallardo de Melody foi alterado.

Belinho Pai e empresário de Melody Na correria, a gente acabou nem indo atrás. Na semana passada, fizeram uns levantamentos e a gente relembrou desses débitos.

O documento viralizou nas redes sociais no fim de semana e foi confirmado pelo pai da cantora. "Já faz um tempinho que o carro foi comprado, mas a gente ficou sem o veículo até a festa dela, porque estava sendo envelopado", afirmou o pai de Melody.