Cantora Ana Castela teria debochado de Mc Melody e destratado jornalistas, diz colunista

A cantora Ana Castela, uma das vozes da canção 'Pipoco', foi uma das estrelas do festival Caldas Country, realizado no último fim de semana na cidade de Caldas Novas, em Goiás, mas acabou sendo uma das repercussões negativas do evento. Segundo o colunista Gabriel Perline, do portal Gente iG, ela teria desrespeitado fãs e até mesmo MC Melody, com quem compartilha a música de sucesso.

Relatos apontam que alguns jornalistas foram selecionados para entrada no camarim da artista, para que todos fizessem algumas perguntas antes da apresentação no palco do festival.

Grosseria

Entretanto, a recepção não teria sido das melhores. Ainda conforme o colunista, os profissionais teriam feito áudios com o tratamento concedido pela cantora, que teria lidado com a situação de forma "arrogante".

Enquanto ainda havia presença dos repórteres de TV, Ana Castela teria mantido a simpatia. Depois, porém, teria pedido aos seguranças do camarim que retirassem os jornalistas que fizessem mais de uma pergunta.

No fim, uma repórter teria sido puxada pelo braço de dentro do camarim, logo após tentar complementar uma pergunta respondida de forma sucinta pela artista.

Questionada se faria outra parceria com Melody, ela ainda teria desdenhado da situação, afirmando que só faria em caso de um pedido, mas possuía outras prioridades no momento.

Até então, Ana Castela não veio a público para desmentir a questão. Nas redes sociais, a jovem só compartilhou imagens da apresentação no Caldas Country, sem nenhuma menção às entrevistas concedidas.

Quero receber conteúdos exclusivos do É Hit