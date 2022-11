Ex-namorados, Maraisa e Bil Araújo se beijam e fãs suspeitam de reconciliação; vídeo

Bil Araújo e Maraisa, da dupla com Maiara, surpreenderam os fãs ao se beijarem durante um show das irmãs em Caldas Novas, Goiás, na madrugada deste domingo (13). Os dois, que são ex-namorados, têm sido vistos juntos frequentemente nos últimos dias.

O ex-BBB subiu ao palco durante a apresentação das gêmeas e dançou com Maraisa, antes de os dois darem "um selinho". Fãs que estavam no local do show, no festival Caldas Country, foram à loucura.

Bil subiu ao palco e dançou com Mariasa antes do beijo; assista:

Após o evento, vários vídeos de Bil e Maraisa dançando juntos começaram a circular. A proximidade do ex-casal chamou atenção e nas redes sociais especula-se um possível retorno do romance.

Bil já foi segurança da dupla

Os dois se conheceram quando Bil trabalhou como segurança de Maiara e Maraisa. A informação veio à tona no ano passado, após o goiano entrar para o Big Brother Brasil (BBB) 21.

À época, Marília Mendonça brincou com as amigas sobre o motivo da demissão de Bil, e Maiara disparou: "O segurança era bonito demais, chamava mais atenção do que nós, não dava para andar nos aeroportos. Teve que contratar um segurança para o segurança! Essa conta não fechava!".