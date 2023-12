Vivi Wanderley comenta noitada do ex, Juliano Floss: 'Joguei dois anos da minha vida fora'

A influenciadora e cantora Vivi Wanderley usou as redes sociais, nesta sexta-feira (29), para expor o ex-namorado Juliano Floss. A polêmica iniciou ainda nesta manhã, quando portais noticiaram que o dançarino havia sido flagrado em momento íntimos com outra pessoa menos de 24 horas após o anúncio do término.

A informação foi confirmada pela mãe de Vivi, por meio de um comentário em uma publicação no Instagram. A influenciadora também se manifestou, declarando: “E a única coisa que eu pedi, foi responsabilidade afetiva… Como pode".

No X (antigo Twitter),Vivi também escreveu: "Joguei dois anos da minha vida fora".

Legenda: Ela e o Juliano estiveram juntos por dois anos Foto: Reprodução/Redes Sociais

O término do casal teen foi anunciado na última quinta-feira (28), pela própria Vivi. "Em respeito a todos os fãs do nosso relacionamento, venho dizer que eu e Ju não estamos mais juntos", começou ela." A gente fez de tudo pra fazer funcionar porque nosso amor um pelo outro é muito forte, mas só sentimento não sustenta uma relação", escreveu nos Stories do Instagram.

Legenda: Pronunciamento de Vivi sobre o término com Juliano Floss Foto: Reprodução/Instagram/@vivi

O tiktoker ainda não se pronunciou sobre a polêmica envolvendo seu nome.