CAPTEI: Vermelho Monet estreia com sucesso no Cineteatro São Luiz

No fim da tarde de domingo, 05, o Cineteatro São Luiz abriu uma sessão especial para a avant-première do cineasta cearense Halder Gomes: "Vermelho Monet".

Legenda: Vermelho Monet - Cineteatro São Luiz Foto: Guilherme Silva

Longe do humor que o consagrou, o drama aborda as paixões do diretor pelas artes plásticas, explorando suas belezas e obsessões.

Legenda: Halder Gomes comenta sobre o filme "Vermelho Monet" Foto: Guilherme Silva

Filmado em Portugal e na França, o longa conta com um elenco de peso, incluindo Chico Diaz, Maria Fernanda Cândido e a revelação Samantha Müller, que esteve na tarde da estreia.

Por falar em presenças, o artista visual Valber Benevides expôs algumas pinturas feitas especialmente para o filme. Passou por lá, também, Edmilson Filho, estrela dos filmes de Halder, a atriz Karla Karenina e um monte de gente bacana que prestigiou o momento ocupando as cadeiras do São Luiz.

Legenda: Edmilson Filho Foto: Guilherme Silva

Com participação em diversos festivais, "Vermelho Monet" agora chega ao circuito comercial, prometendo conquistar o público com sua trama emocionante e atuações relevantes.

Dito isso...

Vem ver as fotos captadas por Guilherme Silva:

