Qual o tema do Met Gala 2024? Entenda conceito por trás da temática 'Sleeping Beauties'

"Sleeping Beauties: Reawakening Fashion" ou em tradução livre, "Belas Adormecidas: O Despertar da Moda", é o tema do Met Gala 2024, um dos mais importantes evento da indústria da moda, que acontece nesta segunda-feira (6), no Metropolitam Museum of Art, em Nova York.

A festa tem como objetivo arrecadar fundos para o Costume Institute do Metropolitan Museum of Art e marca o início da exposição homônima, que estará aberta para visitações no dia 10 de maio até 2 de setembro.

A mostra reunirá mais de 400 anos de história da moda, com peças criadas por Christian Dior, Hubert de Givenchy e Elsa Schiaparelli, além de criações de designers que têm ganhado notoriedade no cenário atual, como Stella McCartney, Connor Ives e Phillip Lim.

Significado do tema

“Belas Adormecidas: Reawakening Fashion” é o nome da exposição que ficará em cartaz no Metropolitam Museum of Art a partir do dia 10. O significado do título está diretamente relacionado às peças que serão exibidas na mostra.

Com curadoria de Andrew Bolton, a exposição reúne itens tão frágeis que não poderiam ser usados novamente, como o corpete elisabetano e um vestido de baile Charles Frederick Worth, de 1877. Max Hollein, diretor do museu, declarou que as peças precisaram do auxílio de tecnologias para serem "redespertadas".

Portanto, o tema faz referência clássico conto de fadas ao mostrar que peças tão belas e simbólicas para a história da moda precisam de auxílio para serem despertadas.

Dress code

"O Jardim do Tempo" é o dress code do Met Gala 2024. O tema é inspirado no conto homônimo de J. G. Ballard, de 1962, que reflete sobre como um jardim envelhece rapidamente e faz referência às mudanças da vida e o impacto do tempo.