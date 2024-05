Previsão do signo de Peixes para hoje, 7 de maio

Prepare-se para a Lua Nova no signo de Touro. Aproveite o último dia de lua minguante e limpe a casa, faça uma dieta de desintoxicação, corte hábitos e vícios, finalize relacionamentos, limpe papéis, faça poda, apare a grama, faça um balanço financeiro, finalize pendências, corte despesas e renegocie ou quite dívidas. Hoje, o Sol fará uma conjunção com Saturno. A terça-feira pede responsabilidade e compromisso. Aproveite o dia para estruturar suas ideias ou projetos e ajuste o que está fora do lugar. Mercúrio está facilitando a sua comunicação, principalmente quando se trata de conversas difíceis. Hoje é um dia bom para lembrar que mesmo diante dos fracassos, você precisa persistir. Continue tentando e busque amadurecimento emocional.

Signo de Peixes hoje

Hoje você vai se sentir mais seguro e mais confiante do que nunca. Você já tem consciência do que precisa ser feito. Alinhe seus objetivos mantendo os pés firmes na realidade.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.