Internautas relembram aposta milionária de Homer Simpson em jogos na Mega da Virada

Apontada como um "presságio" de acontecimentos reais, a série Simpsons voltou a viralizar nas redes sociais com o episódio que Homer vence na loteria e aproximação da Mega da Virada, que ocorre neste domingo (31), às 20h. Esse é o maior prêmio da história do sorteio, a premiação é de R$ 570 milhões.

Na 11ª temporada, no episódio dois, Homer compra um bilhete de loteria com os números já escolhidos, no Brasil, a modalidade é conhecida como "Surpresinha". As dezenas vencedoras da ficção são 01 - 06 - 17 - 22 - 24 - 35, que renderam 1 milhão de dólares ao personagem.

Legenda: Episódio que Homer vence na loteria ocorreu na 11ª temporada Foto: Reprodução/X

Homer então ganha US$ 1 milhão - cerca de R$ 5 milhõrs. Os números vencedores do personagens nunca foram sorteados na Mega da Virada. Em 2009, no concurso 1117 da Mega-Sena, quatro dos seis números da série foram sorteados, tendo saído vitorioso um premiado na quadra.

Como apostar na Mega da Virada online?

Para acessar o app Loterias Caixa, é necessário realizar o cadastro, inserir o CPF e criar uma senha de seis algarismos. Caso o usuário já possua cadastro no Portal Loterias Caixa, deve utilizar os mesmos dados cadastrados no site para acessar o app. Diferente das lotéricas, o valor mínimo para apostas no aplicativo é de R$ 30.

Para aqueles que não sabem no que arriscar, a Caixa oferece um combo de "surpresinhas", com seis jogos por R$ 30. Os números são escolhidos aleatoriamente pelo sistema. Em ambas as opções, aplicativo e portal, o pagamento só poderá ser feito com cartão de crédito.

Já pelo portal, basta selecionar a opção "Mega da Virada" e escolher os números. Caso o jogador seja cliente da Caixa, há ainda a opção de apostar por meio do Internet Banking. Nele, basta selecionar o concurso e indicar a quantidade de números que pretende apostar, de seis a nove. A aposta mínima é no valor de R$ 5.

O pagamento das apostas por meio do aplicativo só pode ser realizado com cartão de crédito. Assim, o usuário deve informar os dados do cartão para concluir a compra.