Os Simpsons foram lembrados mais uma vez por citarem acontecimentos famosos da humanidade, dessa vez por mostrarem episódio com caso semelhante ao desaparecimento do submarino Titan, que tem comovido as redes sociais desde o último domingo (18).

O episódio 'Na Onda do Mar', exibido na 9ª temporada da série, veiculada entre 1997 e 1998, foi o alvo da lembrança. A história mostra Homer, Barney e Moe na reserva da Marinha quando os três acabam presos em um submarino nuclear durante um treinamento de rotina.

Veja parte do episódio:

Os caso não têm, de fato, nenhuma relação, mas ainda assim os internautas se chocaram com a "previsão". Na história, os personagens não citam nada relacionado ao Titanic ou sequer fazem menção a uma expedição com destino ao fundo do mar.

Produtor dos Simpsons em expedição da OpenGate

A relação com os Simpsons, no entanto, também surgiu de uma forma inusitada dessa vez. O produtor e escritor da série, Mike Reiss, veio a público revelar que embarcou no Titan, o mesmo submarino da OpenGate Expedition, no último verão.

Segundo ele, foi necessário assinar um tempo de responsabilidade antes de embarcar. O procedimento é comum, mas a primeira página mencionava a palavra morte três vezes, o que assustou o produtor.

A estimativa é de que a viagem custe cerca de US$ 250 mil, cerca de R$ 1.191.850. No mesmo relato, o produtor revelou que a sensação da expedição é semelhante a cair como pedra por duas horas e meia.