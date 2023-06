Termina tempo estimado de duração do estoque de oxigênio do submarino desaparecido; buscas seguem

O prazo estimado do tempo de oxigênio disponível no submarino que desapareceu em expedição aos restos do Titanic terminou nesta quinta-feira (22), por volta das 7h. Segundo informações do g1, a previsão havia sido estimada pela Guarda Costeira dos Estados Unidos.

O submersível Titan está desaparecido desde domingo (18) com cinco pessoas a bordo. A Guarda Costeira dos Estados Unidos mantém o "otimismo", mas a situação é considerada cada vez mais complicada para os passageiros do pequeno submersível de águas profundas da empresa privada OceanGate Expeditions.

O oxigênio de emergência da embarcação estava previsto para durar 96 horas.

Mesmo que o Titan esteja localizado no Atlântico Norte, pode ser quase impossível alcançá-lo se ele estiver preso no fundo do oceano a cerca de 3.800 metros de profundidade, próximo aos destroços do Titanic.

As cinco pessoas a bordo do submarino são o piloto Stockton Rush, CEO da OceanGate, a empresa que lidera a expedição; o explorador e bilionário britânico Hamish Harding; Shahzada e Suleman Dawood, pai e filho de uma importante família paquistanesa; e o explorador submarino francês e especialista em Titanic Paul-Henry Nargeolet.

Último vídeo do submarino desaparecido

Um registro feito por um membro da tripulação do navio-mãe que lançou o Titan ao mar mostra o submersível da Ocean Gate no início da viagem aos destroços do Titanic, segundo informações do jornal Daily Mail.

O vídeo foi compartilhado no TikTok de Abbi Jackson, uma cinegrafista de 22 anos da Ocean Gate, a bordo do navio Polar Prince. "Observando um submarino descer para o Titanic", diz a legenda da postagem em que mostra o Titã na superfície do Atlântico.