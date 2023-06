Esposa de piloto do submarino desaparecido é descendente de casal morto no Titanic, diz jornal

Wendy Rush, esposa do diretor-executivo da OceanGate, Stockton Rush, e piloto do submarino que sumiu no domingo (8), descende de um casal que ficou famoso no naufrágio do Titanic: Isidor e Ida Straus. A informação é do jornal norte-americano The News York Times.

A morte do casal foi retratada no filme "Titanic", de 1997.

Isidor era sócio da loja de departamentos Macy's e, na época da tragédia, se recusou a escapar em um bote antes que todas as mulheres e crianças fugissem primeiro.

Já Ida decidiu ficar com o marido. Os dois foram vistos do convés quando o transatlântico afundou.

Legenda: Antecedentes de Wendy Rush, esposa de CEO da OceanGate, foram retratados no filme Titanic, de 1997 Foto: AFP / reprodução Linkedin / Divulgação Century Fox

Buscas entram em fase crítica

As buscas pelo Titan, desaparecido com cinco pessoas a bordo quando fazia uma expedição para ver os destroços do Titanic, entrou em uma fase crítica nesta quinta-feira (22) pela pouca reserva de oxigênio.

Na manhã da quarta-feira (21), a Guarda Costeira dos Estados Unidos, responsável pelas buscas, revelou que novos ruídos de sons "batendo" foram ouvidos. Conforme o Daily Mail, apesar de a Marinha não saber o que eles são, passaram a realizar buscas na área dos barulhos, que se expandiu para o dobro do tamanho de Connecticut.

Quem está no submarino desaparecido?

Em fevereiro deste ano, Rush contou à Sky News sobre a visita ao naufrágio do Titanic e quais seriam os planos. "É possível ver o interior, nós descemos e vimos a grande escadaria e alguns lustres ainda pendurados. No próximo ano, esperamos enviar um pequeno robô para o interior, mas por enquanto ficamos do lado de fora", contou.

Legenda: Hamish Harding, Shahzada Dawood, e Paul-Henry Nargeole estão entre passageiros do submarino que desapareceu no oceano Foto: Reprodução / Divulgação Engro Corporation/ Reprodução/LinkedIn

Harding, que é fundador e CEO da empresa Action Aviation, escreveu no domingo (20) no Instagram que estava orgulhoso de participar na expedição. Segundo a publicação do bilionário, Paul-Henry Nargeolet, que também ocupa o submarino, é especialista na história do Titanic.

Já a família de Shahzada Dawood, que é vice-presidente do conglomerado Engro, disse em um comunicado que "o contato foi perdido com o submarino, e as informações disponíveis são limitadas".

A comunicação com o submersível, de 6,5 metros de comprimento, foi perdida no último domingo (18), quase duas horas após o equipamento iniciar a descida em direção ao que restou do Titanic. Estão a bordo do submersível o bilionário e aviador britânico Hamish Harding, presidente da empresa de jatos particulares Action Aviation; o empresário paquistanês Shahzada Dawood, vice-presidente do conglomerado Engro, e seu filho Suleman; o mergulhador francês Paul-Henri Nargeolet, e Stockton Rush, CEO da OceanGate Expeditions, a companhia responsável pelo Titan, que cobra 250 mil dólares (aproximadamente R$ 1,2 milhão) por turista. O que sobrou do Titanic está no fundo do oceano, a quase 4 mil metros de profundidade e a cerca de 600 quilômetros da costa do Canadá. Sim. O cineasta já mergulhou 33 vezes para visitar os destroços da embarcação. Ele, inclusive, lançou um documentário sobre isso, em 2003: "Fantasmas do abismo". Procurado pelo canal americano CNN, Cameron não comentou o desaparecimento do Titan no último domingo (18).