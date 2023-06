Submarino que levava pessoas para visitar o Titanic desaparece, diz emissora

Um submarino utilizado para levar turistas até o naufrágio do Titanic desapareceu no Oceano Atlântico, segundo informações da rede estatal britânica BBC.

A Guarda Costeira de Boston disse, nesta segunda-feira (19), que o processo de buscas e resgate teve início. Ainda não há informações sobre quantas pessoas estariam a bordo.

A empresa OceanGate Expeditions, que oferece submarinos para expedições em alto-mar, confirmou ser a proprietária do submersível e disse estar "explorando e mobilizando todas as opções" para trazer a tripulação de volta com segurança.

"Todo o nosso foco está nos tripulantes do submersível e suas famílias", disse a empresa em comunicado. Ainda segundo a nota, a empresa recebeu "extensa assistência" de "várias agências governamentais e empresas de águas profundas" em seus esforços para restabelecer o contato com o submarino.

Mais de R$ 1 milhão por vaga

A empresa cobra 250 mil dólares, o equivalente a R$ 1,19 milhão, por uma vaga em suas expedições de oito dias para ver os destroços do transatlântico, localizado a 3,8 mil metros no fundo do Atlântico. O local fica a cerca de 600 km da costa de Newfoundland, no Canadá.

Um mergulho completo até os destroços, incluindo a descida e a subida, leva cerca de 8 horas.

A empresa diz que o submarino pode acomodar cinco pessoas, que geralmente inclui um piloto, três convidados pagantes e o que chama de "especialista em conteúdo".