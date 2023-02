ONG exibe imagens inéditas do 'Titanic' em comemoração aos 25 anos do filme; veja vídeo

A ONG Woods Hole Oceanographic Institution (WHOI) lança uma exibição com imagens inéditas do Titanic, em comemoração aos 25 anos do filme. É a "primeira vez que os humanos verão o navio naufragado desde 1912", conforme a entidade.

O evento será transmitido online e sem cortes no canal do YouTube da WHOI. Serão 81 minutos de imagens.

Assista ao registro inédito:

Na filmagem, será mostrada a primeira visita ao navio RMS Titanic desde o naufrágio. Uma expedição liderada por Robert Ballard em 1986 foi feita com uma câmera subaquática para os registros.

De volta aos cinemas

O sucesso de bilheteria "Titanic" voltou às telonas no dia 9 de fevereiro, nos cinemas de todo o Brasil. O relançamento é uma comemoração aos 25 anos de lançamento da obra, que conquistou 11 estatuetas do Oscar, incluindo de Melhor Filme e de Melhor Direção, para James Cameron.

Os fãs do clássico ou os novatos que a não o conhecem podem conferir na reestreia o longa remasterizado, ou seja, com melhora da qualidade do som e da imagem, e com opções de exibição em 4K e em 3D ou 4D.