Condenado a pena de morte por matar os pais da ex-namorada com um taco de basebol, o detento Brad Sigmon deve ser executado por um pelotão de fuzilamento, nesta sexta-feira (7), na Carolina do Sul, Estados Unidos. A execução está prevista para acontecer às 18h locais (20h no horário de Brasília) e será a primeira do tipo em 15 anos, além da quarta desde que o país reintroduziu a pena de morte, em 1976.

O criminoso escolheu o método de execução ao invés de um dos outros dois disponíveis: injeção letal ou cadeira eléctrica. O advogado do idoso de 67 anos disse que o cliente enfrentou uma escolha "impossível" entre as opções "bárbaras" oferecidas pelo Judiciário. As informações são da CNN.

“A menos que escolhesse a injeção letal ou o pelotão de fuzilamento, morreria na antiga cadeira eléctrica da Carolina do Sul, que o iria queimar e cozinhar vivo. Mas a alternativa é igualmente monstruosa”, disse Gerald ‘Bo’ King, representante de Sigmon, à emissora.

“Se ele escolhesse a injeção letal, arriscaria uma morte prolongada, semelhante à sofrida pelos três homens que a Carolina do Sul executou desde setembro", completou.

Veja também Mundo Malala Yousafzai, ativista e Nobel da Paz, retorna ao Paquistão 13 anos após o ataque Mundo Para Francisco segue em condição estável e novo boletim de saúde será divulgado no sábado (8) Mundo Brasileiro integrante da quadrilha do 'Faraó dos Bitcoins' é preso nos EUA, após quatro anos foragido

Duplo assassinato de antigos sogros

Sigmon foi acusado em 2001 de ser o autor das mortes de David e Gladys Larke, pais da ex-namorada dele. O crime aconteceu na casa do homem, no condado de Greenville County, na Carolina do Sul. As investigações indicam que o casal foi morto espancado com um taco de basebol.

Após o duplo homicídio, o homem sequestrou a ex-namorada, Rebecca Armstrong, e a ameaçou com uma arma apontada para a cabeça dela. Posteriormente, ele admitiu que planejava matá-la. No entanto, a mulher conseguiu fugir. “Se eu não podia ficar com ela, não ia deixar que mais ninguém a tivesse”, disse à Polícia.

>> Acesse nosso canal no Whatsapp e fique por dentro das principais notícias.