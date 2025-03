Saiba o que é o Hantavírus, doença que causou a morte da esposa de Gene Hackman

A morte de Betsy Arakawa, esposa do ator Gene Hackman, foi confirmada como consequência de hantavírus, uma infecção rara transmitida por roedores infectados. De acordo com autoridades, a virose, que afeta o sistema respiratório, foi a causa do falecimento de Betsy, que morreu uma semana antes de seu marido, Gene Hackman.

O casal foi encontrado morto em sua casa na cidade de Santa Fé, nos Estados Unidos, na tarde da última quarta-feira (5). Betsy Arakawa faleceu no dia 11 de fevereiro devido a complicações da hantavirose, enquanto Gene Hackman, de 95 anos, com graves problemas cardíacos e Alzheimer avançado, morreu no dia 18 de fevereiro, também devido a complicações de saúde. A médica legista Heather Jarrell revelou que é "bem possível" que Hackman não soubesse da morte de sua esposa, Betsy.

Hantavírus

Segundo o Ministério da Saúde, o hantavírus é um vírus de RNA pertencente à família Hantaviridae e ao gênero Orthohantavirus. Esse vírus é transmitido principalmente por roedores silvestres, que atuam como seus reservatórios naturais. Os roedores podem eliminar o vírus por meio de urina, saliva e fezes, e podem carregar o vírus durante toda a vida sem apresentar sintomas da doença. A infecção em humanos, conhecida como hantavirose, pode causar a Síndrome Cardiopulmonar por Hantavírus (SCPH), que afeta tanto os pulmões quanto o sistema cardiovascular.

Quando a doença evolui para a fase cardiopulmonar, surgem sintomas mais graves, como dificuldade para respirar, respiração acelerada, aumento dos batimentos cardíacos, tosse seca e pressão arterial baixa. Nos estágios finais da infecção, o paciente pode acumular líquido nos pulmões, o que pode levar a um desfecho fatal muito rapidamente.

Na América do Sul, o hantavírus afeta principalmente o coração e os pulmões, o que levou à criação do nome Síndrome Cardiopulmonar por Hantavírus. A infecção geralmente acontece quando a pessoa inala partículas do vírus presentes no ar, provenientes das fezes, saliva ou urina dos roedores. Embora a transmissão de pessoa para pessoa seja rara, há casos registrados, especialmente na Argentina e no Chile, relacionados ao hantavírus Andes.

Fatores ambientais e a transmissão do hantavírus

Diversos fatores ambientais contribuem para o aumento dos casos de hantavirose, como o desmatamento, a expansão das cidades para áreas rurais e grandes plantações, o que facilita o contato entre humanos e roedores silvestres, que são os principais transmissores da doença.

A infecção humana por hantavírus ocorre principalmente de três formas: