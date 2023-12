Como jogar na Mega da Virada online? Veja como fazer a aposta

A Mega da Virada de 2023, sorteio mais esperado do ano que irá premiar R$ 570 milhões, ocorre em 31 de dezembro, às 20h. Os brasileiros podem apostar até as 17h do dia do sorteio por meio das lotéricas da Caixa Econômica Federal ou dos canais oficiais do banco na internet.

As apostas online podem ser feitas até mesmo pelo celular, no aplicativo Loterias Caixa, disponível para Android e iOS.

Como apostar na Mega da Virada online?

Para acessar o app Loterias Caixa, é necessário realizar o cadastro, inserir o CPF e criar uma senha de seis algarismos. Caso o usuário já possua cadastro no Portal Loterias Caixa, deve utilizar os mesmos dados cadastrados no site para acessar o app. Diferente das lotéricas, o valor mínimo para apostas no aplicativo é de R$ 30.

Para aqueles que não sabem no que arriscar, a Caixa oferece um combo de "surpresinhas", com seis jogos por R$ 30. Os números são escolhidos aleatoriamente pelo sistema. Em ambas as opções, aplicativo e portal, o pagamento só poderá ser feito com cartão de crédito.

Já pelo portal, basta selecionar a opção "Mega da Virada" e escolher os números. Caso o jogador seja cliente da Caixa, há ainda a opção de apostar por meio do Internet Banking. Nele, basta selecionar o concurso e indicar a quantidade de números que pretende apostar, de seis a nove. A aposta mínima é no valor de R$ 5.

O pagamento das apostas por meio do aplicativo só pode ser realizado com cartão de crédito. Assim, o usuário deve informar os dados do cartão para concluir a compra.