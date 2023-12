Até quando pode apostar na Mega da Virada 2023? Saiba tudo sobre o concurso

Conhecida pelas premiações generosas, a Mega da Virada agraciará o vencedor da edição deste ano com prêmio estimado em R$ 570 milhões. Para participar do sorteio, marcado para a noite do próximo domingo (31), os interessados deverão ficar atentos às regras e ao prazo para realizar as apostas.

Veja também

De acordo com a Caixa Econômica Federal, entidade responsável pelo concurso, os apostadores devem estar no Brasil e ter mais de 18 anos. Cumprindo os requisitos, eles poderão registrar seus palpites até as 17 horas do último dia do ano, mesma data do sorteio.

Vale lembrar que as apostas podem ser realizadas de forma presencial, em uma casa lotérica, ou virtual, através do aplicativo da instituição ou do portal Loterias Caixa. Na modalidade online, o participante deve apostar, no mínimo, R$ 30.

COMO JOGAR NA MEGA DA VIRADA?

Para faturar o maior prêmio da história do sorteio, os interessados devem ser estratégicos na hora de escolher entre os diferentes tipos de apostas disponíveis. Confira:

Aposta simples : nesta categoria, os apostadores podem marcar de 6 a 20 números dentre os 60 disponíveis no volante. É importante lembrar que o valor da aposta aumenta de acordo com a quantidade de algarismos selecionados.

: nesta categoria, os apostadores podem marcar de 6 a 20 números dentre os 60 disponíveis no volante. É importante lembrar que o valor da aposta aumenta de acordo com a quantidade de algarismos selecionados. Bolão : prometendo maiores chances de vitória, o “bolão” permite que várias pessoas realizem uma aposta em grupo. Neste caso, os participantes devem preencher o campo próprio da categoria no volante ou solicitar ao atendente da loteria. Nas casas lotéricas, também é possível comprar cotas de bolões organizados pelas unidades.

: prometendo maiores chances de vitória, o “bolão” permite que várias pessoas realizem uma aposta em grupo. Neste caso, os participantes devem preencher o campo próprio da categoria no volante ou solicitar ao atendente da loteria. Nas casas lotéricas, também é possível comprar cotas de bolões organizados pelas unidades. Surpresinha: ideal para os que acreditam em destino ou confiam na própria sorte, a categoria permite que o sistema das Loterias sorteie os números do apostador.

VALORES DAS APOSTAS

Caso o apostador escolha realizar seu palpite presencialmente, ele deverá desembolsar, no mínimo, R$ 5 por seis números. A quantidade máxima de algarismos, 20, custa R$ 193.800. Veja valores:

6 números por R$ 5

números por 7 números por R$ 35

números por 8 números por R$ 140

números por 9 números por R$ 420

números por 10 números por R$ 1.050

números por 11 números por R$ 2.310

números por 12 números por R$ 4.620

números por 13 números por R$ 8.580

números por 14 números por R$ 15.015

números por 15 números por R$ 25.025

números por 16 números por R$ 40.040

números por 17 números por R$ 61.880

números por 18 números por R$ 92.820

números por 19 números por R$ 135.660

números por 20 números por R$ 193.800

RESULTADO DO SORTEIO

Realizado em São Paulo, o sorteio será transmitido ao vivo pelo canal do YouTube da Caixa e no perfil do Facebook da instituição, às 20h do dia 31 de dezembro.