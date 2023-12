Como jogar na Mega da Virada em 2023? Veja o passo a passo

O sorteio da Mega da Virada acontece no próximo dia 31, a partir das 20h, com transmissão em diversas emissoras de TV aberta do País. O prêmio milionário de 2024 promete ser o maior de todas as edições da Caixa e está estimado em R$ 570 milhões.

Ao todo, existem quatro formas de apostar na Mega da Virada: presencialmente, em alguma loteria autorizada pela Caixa, pelo site, pelo aplicativo e pelo Internet Banking.

As apostas podem ser feitas até as 17 horas do dia 31.

Como jogar na Mega da Virada pela internet?

Os apostadores que não são clientes do banco, podem jogar no portal Loterias Caixa e no app Loterias Caixa.

Pelo portal, basta selecionar a opção "Mega da Virada" e escolher os números. Só será possível comprar o jogo com o valor mínimo de R$ 30. Para acessar as apostas pelo aplicativo, é preciso baixar o app na Play Store ou no App Store.

Foto: Reprodução

Para aqueles que não sabem no que arriscar, a Caixa oferece um combo de "surpresinhas", com seis jogos por R$ 30. Os números são escolhidos aleatoriamente pelo sistema. Em ambas as opções, aplicativo e portal, o pagamento só poderá ser feito com cartão de crédito.

Caso o jogador seja cliente da Caixa, há ainda a opção de apostar por meio do Internet Banking. Nele, basta selecionar o concurso e indicar a quantidade de números que pretende apostar, de seis a nove. A aposta mínima é no valor de R$ 5.

Números mais sorteados na Mega da Virada

Foto: Divulgação

A Mega da Virada acumula?

Não. A Mega da Virada não acumula. Ou seja: se não houver ganhadores na faixa principal, com acerto de 6 números, o prêmio será dividido entre os apostadores com 5 acertos e assim por diante.

Segundo a Caixa, se apenas um ganhador acertar as seis dezenas da Mega da Virada e aplicar o valor do prêmio na poupança do banco, receberá, no primeiro mês, R$ 3,4 milhões em rendimentos.

Qual o segredo para ganhar na Mega da Virada?

Não existem segredos para ganhar um jogo da sorte. No entanto, algumas dicas são compartilhadas pela Caixa para melhorar as chances de conseguir o prêmio. Uma delas é a quantidade de apostas feitas: quanto mais jogos são feitos, mais chances de receber a bolada.

Outra dica é a aleatoriedade dos números: quanto maior for a variedade das dezenas, mais fácil é de acertar o sorteio.

Por último, jogos coletivos, os bolões, também são uma boa opção para aumentar as chances de ganhar o prêmio.

Como apostar no bolão da Mega da Virada?

Para realizar o bolão da Mega da Virada é necessário participar de um grupo. A modalidade funciona quase da mesma forma da aposta simples. No entanto, o preço mínimo é R$ 10.

O grupo que deseja fazer aposta na modalidade bolão precisa preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica.

Cada cota não pode ser inferior a R$ 5. É possível realizar um bolão com no mínimo duas e no máximo 100 cotas. Também é viável adquirir cotas de bolões organizados pelas próprias lotéricas. Neste caso, poderá ser cobrada uma tarifa de serviço adicional de até 35% no valor da cota.