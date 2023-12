Milu, o gatinho 'vidente', revela aposta para números da Mega da Virada; confira

O gato Milu, conhecido como 'gato vidente' por acertar várias apostas, previu as seis dezenas sorteadas na Mega-Sena. Nas redes sociais, o animal já possui mais de 134 mil seguidores que acompanham os palpites.

Dentre alguns acertos, estão:

O título do São Paulo pela Copa do Brasil;

A eliminação do Botafogo na Sul-Americana;

A repescagem do BBB 23.

Conforme o g1, o jovem Natan Antônio Pinheiro, 29 anos, resgatou Milu quando ele tinha cerca de uma semana de vida, em 2020. Ele trabalha como frentista no município de Aguanil, em Minas Gerais.

O nome do gato é uma homenagem a uma música do sertanejo Gusttavo Lima. "Em todas as Copas tinham os animais que faziam previsões, então pensei: vou gravar com o Milu. No jogo entre Brasil e Sérvia o vídeo viralizou, bateu três milhões de visualizações. O pessoal abraçou a ideia, foi incrível, parece que o Milu nasceu pra isso, ele vai tranquilo no pote", contou Natan.

Natan Antônio Pinheiro Tutor de Milu "Milu acertou, por exemplo, a classificação de Marrocos na Copa do Mundo contra Espanha e Portugal. E Água Santa x São Paulo, Água Santa x Bragantino, no Paulistão, ele foi na classificação do Água Santa. Na final entre Água Santa e Palmeiras ele acertou o primeiro jogo que o time de Diadema ganhava".

Qual a previsão para a Mega da Virada?

Milu também fez a previsão para a Mega da Virada, que será sorteada às 20h do dia 31 de dezembro. O prêmio será de R$ 550 milhões. Os números escolhidos foram:

08 – 21 – 28 – 49 – 51 – 55.

Natan espalhou os números 1 a 60, colocando com a ração. Eles foram espalhados de forma aleatória.