Cadela Laís viraliza ao ficar triste por ser ignorada em evento e MC Daniel pede para adotá-la

A cadelinha Laís viralizou nas redes sociais após participar de um evento de adoção e não ser escolhida. Na última segunda-feira (18), o perfil do Instituto SOS 4 Patas, do Paraná, compartilhou o vídeo em que o animal aparece tristonho no colo de uma das organizadoras do abrigo.

No vídeo, explicou que a tristeza ocorreu porque ela foi embora do evento sem ter conquistado nenhuma família. Em um comentário no Instagram, o cantor MC Daniel pediu para adotá-la. "Eu adoto ela. Vem com o papai, Laís".

"Laís tem aproximadamente 3 anos e é de porte pequeno, ela foi regatada após ser abandonada em uma área rural, ela corria desesperada atrás de todos os carros, até que ela correu atrás do nosso, fizemos o seu resgate, castramos, vacinamos e agora ela precisa de um lar cheio de amor", detalhou o Instituto na publicação.

Porém, de acordo com o Instituto, é preciso realizar um processo de entrevistas para que a adoção ocorra de forma responsável.