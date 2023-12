Mulher invade recepção de hospital com carro após demora para atendimento no Rio de Janeiro

Uma mulher foi presa em flagrante após invadir o Hospital de Emergência de Resende, Rio de Janeiro, com um carro, na tarde dessa quarta-feira (20). Em imagens que circulam nas redes sociais, é possível ver o momento em que o automóvel estoura uma porta de vidro, assustando pacientes. As informações são do G1.

De acordo com a Polícia, o episódio ocorreu após a mulher ter problemas com o atendimento da irmã, que já havia ido ao hospital pela manhã. "Foi constatado que não havia trauma, apenas escoriações. Às 12h16, ela foi medicada e minutos depois liberada, pois não havia nenhuma indicação de internação ou qualquer outro tratamento", disse a Prefeitura, responsável pela administração do hospital, em um primeiro posicionamento.

Por volta das 15h, a irmã voltou a sentir dor. A mulher, então, acionou novamente o Samu, mas a equipe não estava disponível naquele momento, segundo o delegado. "E aí ela acionou novamente o Samu e o serviço de atendimento falou: 'Olha, estamos em um outro atendimento e logo iremos buscar a sua irmã", explicou o delegado Michel Floroschk.

Vídeos mostraram a irmã da motorista sendo carregada no porta-malas do carro. "Chegando na porta do hospital, ela engatou a primeira e invadiu o hospital, quebrando a porta, quebrando tudo", declarou o delegado.

A mulher foi presa em flagrante, acusada de dano qualificado e direção perigosa. "Quando ela sai de casa, ela já sai com essa intenção. Então, a intenção não era apenas socorrer a sua irmã. A intenção era descontar toda a sua raiva no hospital, colocando em risco diversas pessoas que estavam ali", disse o delegado.

Sindicância do caso

Apesar da primeira nota da Prefeitura afirmar que a irmã da motorista havia sido liberada por seus exames apresentarem "apenas escoriações", na quarta-feira, à noite, foi divulgada uma segunda nota informando que o hospital havia instaurado uma sindicância para apurar o caso.

Veja o primeiro pronunciamento

A mulher havia trazido sua irmã com uma contusão no joelho. Às 11h52 ela foi atendida na recepção; às 11h55 pelo ortopedista, que indicou a realização de Raio-X e, após a realização do exame, foi constatado que não havia trauma, apenas escoriações. às 12h16 ela foi medicada; e minutos depois, liberada, pois não havia nenhuma indicação de internação ou qualquer outro tratamento.

Por volta das 15h, mais de duas horas depois, a mulher volta trazendo sua irmã no porta-mala do carro, e entra com o carro na Hospital de Emergência, quebrando o vidro de entrada, mas, felizmente, não ferindo ninguém. A PM levou a mulher para apurar o caso.

Veja o segundo pronunciamento

Diante do fato ocorrido na tarde desta quarta-feira, dia 20, o Hospital de Emergência Henrique Sérgio Gregori informa que, para dar transparência ao caso, foi instaurada uma sindicância para apurar a conduta médica.

Prisão

A condutora do veículo continuará presa. Nesta quinta-feira (21), ela deve passar por uma audiência de custódia que definirá se ela responderá em liberdade ou terá a prisão preventiva decretada. "No momento, a fiança não vai ser arbitrada porque ela deve passar por audiência de custódia, até mesmo para ver se ela coloca em risco a sociedade, ou não", finalizou o delegado.