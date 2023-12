Polícia prende suspeita envolvida no envenenamento do próprio sogro em doceria de Goiânia

Amanda Partata foi presa, nesta quarta-feira (20), suspeita de envenenar o sogro Leonardo Pereira Alves, 58, e a mãe dele, Luiza Tereza Alves, 86. Avó e pai do marido da mulher morreram supostamente após comerem doces da doceria Perdomo Doces em Goiânia. O caso é investigado pela Delegacia Estadual de Investigação de Homicídios. As informações são do portal Metrópoles. A polícia já descartou o envolvimento do estabelecimento no caso

A hipótese de que a família teria passado mal após consumir o bolo do local foi descartada pela Polícia Civil. A suspeita se identifica como psicóloga e terapeuta comportamental. Contudo, ao Metrópoles, Conselho Regional de Psicologia de Goiás disse que Amanda não tem registro profissional.

Entenda o caso

Conforme o jornal Opção, Leonardo começou a ter os primeiros sintomas por volta das 13h, três horas após ter ingerido o alimento. Ele chegou a ser encaminhado para o Hospital Santa Bárbara sentindo dores abdominais, vômito e diarreia. O homem chegou a ser internado, mas não resistiu e morreu na unidade de saúde.

A médica Maria Paula Alves, filha de Leonardo, chegou a falar no Instagram sobre a partida do pai.

Maria Paula Alves Filha de Leonardo Pereira Alves Papai acordou, comeu um alimento comprado em um estabelecimento famoso e bem credificado, mas acabou passando mal. Vomitou sem parar, por horas, buscou atendimento médico e, quando eu soube da situação, já havia ocorrido uma série de complicações que acabaram levando a óbito. Entre o primeiro sintoma até seu último suspiro não teve nem 12 horas

Os mesmos sintomas foram observados na mãe dele, uma idosa de 86 anos. Ela foi internet internada em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e faleceu madrugada. Já a nora, que está grávida, teria comido quantidade menor que os demais. Ela foi hospitalizada.

O que diz a Perdomo Doces?

Na tarde desta segunda-feira (18), a doceria publicou nota nas redes sociais explicando que o setor jurídico da empresa está prestando esclarecimento às autoridades locais.

Ainda segundo a empresa, segue protocolos sanitários exigidos por lei.