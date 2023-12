Polícia descarta responsabilidade de doceria após morte de clientes em Goiânia

A Polícia Civil de Goiás concluiu que a doceria Perdomo Doces não tem relação com a morte de duas pessoas que estiveram no estabelecimento no último fim de semana. Conforme o Uol, a corporação descartou a responsabilidade do estabelecimento, mas a Delegacia Estadual de Homicídios segue apurando a ocorrência.

O caso está sendo investigado em sigilo. Após a repercussão do caso, a doceria se pronunciou, declarando que "se solidariza com a família", mas que "não há nenhum tipo de laudo ou exame pericial que associe seus produtos a riscos à saúde humana".

O assistente de gestão administrativa na DERFRVA (Delegacia Estadual de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos Automotores), Leonardo Alves Ferreira, morreu no domingo, enquanto a mãe dele faleceu na segunda-feira (18).

A ocorrência foi divulgada pela filha de Leonardo, a médica Maria Paula Alves. "Ninguém sabe ao certo o que aconteceu. Se for mesmo da comida, ainda sim existe uma gama gigante de possibilidades do que pode ter acontecido", escreveu nas redes sociais.

Confira nota na íntegra

"Ao longo de seus oito anos de existência, a Perdomo Doces sempre primou pela adoção de rígidos critérios de segurança alimentar. Ciente de sua responsabilidade, no sentido de agir de forma ética e transparente com seus clientes, parceiros e equipe composta por mais de 200 colaboradores sérios e comprometidos, a empresa se solidariza com a família enlutada e esclarece que dispõe de todos os elementos para comprovar junto aos órgãos de fiscalização a adoção dos protocolos sanitários exigidos por lei.



A Perdomo Doces reforça, ainda, que não há nenhum tipo de laudo ou exame pericial que associe seus produtos a riscos à saúde humana. O corpo jurídico da empresa já está prestando todos os esclarecimentos às autoridades competentes, para que os fatos sejam elucidados o mais breve possível. Por fim, a empresa assegura a seus clientes que os produtos comercializados seguem o alto padrão de qualidade que a tornou sinônimo de excelência e confiança".